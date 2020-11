Síntomas para diferenciar el COVID-19 de las alergias, resfriado y gripe

Conoce los síntomas de las alergias, refriado común, gripe y COVID-19. Foto: abc.es

En La Verdad Noticias te revelamos cuáles son los síntomas de las alergias, la gripe, el resfriado común y el COVID-19, para que puedas diferenciar estas enfermedades respiratorias de forma oportuna y no corras ningún riesgo, así que ¡toma nota!

Síntomas el COVID-19

En tiempos de pandemia del COVID-19, lo mejor es tener claro cuáles son los síntomas de la enfermedad que al día de hoy nos tiene alarmados, así que no olvides realizar todos los días las medidas sanitarias básicas para evitar contagios, ¡cuídate!

Dolor de cabeza

Fiebre

Pérdida del gusto

Pérdida del olfato

Tos seca

Dolor de garganta

Fatiga

Dolor muscular

Dolor corporal

Dificultad para respirar

La pérdida del gusto u olfato es un síntoma del COVID-19. Foto: elconfidencial.com

¿Cuáles son los síntomas de la gripe?

Los síntomas de esta enfermedad respiratoria, suelen hacerse presentes luego de que pasen de uno a cuatro días tras la adquisición del virus, y estos malestares comienzan a desaparecer luego de pasadas dos semanas, estas son:

Dolor de cabeza

Fiebre

Congestión

Secreción nasal

Tos

Dolores de garganta

Fatiga

Dolores musculares

Dolores corporales

Dificultad para respirar

El resfriado común y sus síntomas

Cuando esta enfermedad respiratoria se presenta puede llegar a su máximo entre los 2 a 3 días luego de que se produzca el contagio; sin embargo, hay ocasiones en que se manifiesta de forma más gradual, sus síntomas son:

Dolor de cabeza

Ojos llorosos

Estornudos

Congestión nasal

Secreción nasal

Goteo posnasal

Tos

Dolores de garganta

Tener los ojos llorosos es un síntoma del resfriado común. Foto: media.ambito.com

¿Cómo se dan las alergias?

Generalmente las personas saben muy bien si padecen de alguna alergia en particular que les provoca malestar en las vías respiratorias; sin embargo, recuerda que esta enfermedad puede surgir en cualquier momento, aun cuando antes no la presentarás, llega a durar de 2 a 3 semanas, y se cura cuando aquello que la estimula ya no está presente en el aire o simplemente recibes tratamiento, algunos de sus síntomas son:

Estornudos

Picor de los ojos

Congestión o secreción nasal

Goteo posnasal

Ahora ya sabes cuáles son los síntomas del COVID-19, la gripe, el resfriado común y las alergias, así que procura identificarlos muy bien, y eso sí, no te confíes, procura asistir siempre al médico, para que sea él quien realice el diagnóstico, y recuerda que lo mejor es la prevención, así que usa mascarilla, mantén la sana distancia y lávate las manos con frecuencia, ante cualquier duda procura comunicarte al sitio web del gobierno de México que está especializado en el coronavirus.

