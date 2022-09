Síntomas de colesterol alto

¿Crees que podrías tener el colesterol alto pero no sabes en qué síntomas fijarte? Antes que nada, debes de saber que no hay una serie de síntomas que todas las personas con colesterol presenten, sin embargo, algunos de los detalles de tu cuerpo en los que te puedes fijar para saber si es momento de visitar o no al médico, son:

Complicaciones intestinales.

Agitación al hacer deporte o al moverse.

Dolor de pecho o de cabeza.

Visión borrosa.

Hinchazón en las extremidades.

Indigestión o pesadez en el estómago.

Urticaria.

Pérdida del equilibrio.

Cabe aclarar que tener alguno o varios de estos síntomas no quiere decir que sí tienes el colesterol alto, ya que, tal y como te lo estamos informando en La Verdad Noticias, la forma en la que puedes saber si tienes o no este padecimiento, es con un análisis de sangre.

Las primeras pruebas de colesterol en un individuo se deben de realizar a partir de los 9 u 11 años, posteriormente, cada 5 años; en cuanto a los adultos, los hombres sobre los 45 y las mujeres arriba de los 55 se deben de hacer exámenes cada 2 años; finalmente, los adultos mayores de 65 hacia adelante, se deben de realizar un análisis por año.

Síntomas de colesterol alto en mujeres

Síntomas de colesterol alto en mujeres

Los síntomas de colesterol en las mujeres son los mismos que los de los hombres, no obstante, se sabe que ellas son más propensas que ellos a tener este padecimiento, ésto se debe a la hormona del estrógeno.

Te puede interesar: El colesterol podría influir en el desarrollo de aterosclerosis, estudio



Síntomas de colesterol alto en niños

Síntomas de colesterol alto en niños

No existen síntomas específicos para saber si un niño tiene el colesterol alto, pero hay que estar al pendiente de ellos, sobre todo si tienen obesidad infantil o si otros de sus parientes han sido diagnosticados.

¿Cómo bajar el colesterol en la sangre rápido?

¿Cómo bajar el colesterol en la sangre rápido?

Para poder bajar tu colesterol en la sangre de manera rápida y efectiva, lo que tienes que hacer es cambiar tus hábitos alimenticios, comenzando por reducir tu ingesta de grasas saturadas como las que se encuentran en las carnes rojas y productos lácteos enteros, o como las grasas trans que están en algunas galletas bajo la leyenda de "aceite vegetal parcialmente hidrogenado".

En su lugar, puedes consumir alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 como el salmón, las nueces y las semillas de linaza; aumentar tu ingesta de fibra con frijoles, avena, coles de bruselas, peras o manzanas y en general mejorar tu alimentaciòn.

Por supuesto, también debes hacer ejercicio o aumentar tu actividad física si ya la haces, beber con moderación, bajar de peso y dejar de fumar. Recuerda que un simple cambio de hábitos puede cambiar toda tu vida y reducir el colesterol malo de tu cuerpo.



¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!