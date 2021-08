Síntomas de Coronavirus en los primeros días

Los síntomas de Coronavirus son las primeras señales de alerta que indican que el virus podría haber ingresado a nuestro organismo, por eso, es indispensable conocer cómo se manifiesta para detectarlo y aislarse.

La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de neumonía vírica que se habían declarado en Wuhan (República Popular China).

Si deseas conocer más acerca de los principales síntomas del COVID-19 que presentan la mayoría de los pacientes, así como lo que hay que hacer si los presentas, a continuación La Verdad Noticias te comparte toda la información.

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la enfermedad por Coronavirus?

Síntomas del COVID-19

Los síntomas más habituales de la COVID-19, según los CDC son fiebre, tos seca y cansancio. Sin embargo, otros síntomas menos frecuentes y que pueden afectan a algunos pacientes son:

Pérdida del gusto o el olfato

Congestión nasal

Conjuntivitis (enrojecimiento ocular)

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Dolores musculares o articulares

Diferentes tipos de erupciones cutáneas

Náuseas o vómitos

Diarrea

Escalofríos o vértigo

Entre los síntomas de un cuadro grave de la COVID-19 se incluyen:

Disnea (dificultad respiratoria)

Pérdida de apetito

Confusión

Dolor u opresión persistente en el pecho

Temperatura alta (por encima de los 38° C)

¿Qué hago si tengo los síntomas de Coronavirus?

¿Qué hacer si presentas síntomas del COVID-19?

Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiran con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. De ser posible, llame con antelación a su dispensador de atención de salud, al teléfono de asistencia o al centro de salud para que puedan indicarle el dispensario adecuado.

Si has presentado molestias similares pero no sabes si fue Coronavirus, los siguientes síntomas te indicarán si tuviste COVID-19 y no lo supiste.

¿Cuál es el periodo de incubación del Coronavirus?

La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días. El período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

Recuerda que conocer los síntomas de Coronavirus es muy importante, pero, mantener las medidas de higiene para combatir el COVID-19 es primordial.

