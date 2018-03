Síndrome del Cangrejo.

Hoy les quiero platicar de la teoría o síndrome del cangrejo, ¿Por qué hablo de esto? Por que el día de ayer fueron los Oscares, donde muchos mexicanos estuvieron presentes y también de la comunidad Latina, desde youtubers, actores, actrices, cantantes, directores, diseñadores, conductores etc…

En lo personal me siento muy orgullosa de cómo poco a poco toda esta gente tan fregona y trabajadora (#PorqueMexicanos) han logrado tantos éxitos y sí nos ponemos creativos con algo bien sencillo Lafourcade ya tiene a su Gael y eso nos hace ganadoras a todas las que la cantábamos "En el 2000"

Regresando al tema serio, en verdad no recuerdo en que momento de mi vida mis papás me explicaron este gran síndrome que como mexicanos en algún momento vivimos, ya sea siendo el que jala o al que jalan.

Si no conoces esta teoría ahí te va:

El concepto fue desarrollado por Sigmund Freud, quien se inspiró en una pescadería, donde encontró un señor vendiendo cangrejos vivos en una cubeta. Había 3 cubetas, con cangrejos americanos, japoneses y mexicanos. De las 3 cubetas, solo la de los cangrejos mexicanos estaba sin tapadera.

El vendedor explicó que si no tapaba a los cangrejos americanos, empezaba uno a escalar hasta que por esfuerzo propio saltara de la canasta y se escapara. Con los cangrejos japoneses era similar, cuando uno se quiere escapar, empieza a apoyarse en los demás, y éstos van empujándolo hacia arriba apoyados en otros y así sucesivamente, de tal manera que se forma una pirámide hasta el borde y entonces el cangrejo se escapa.

Los cangrejos mexicanos, en cambio, cuando uno está tratando de sobresalir, entre todos se encargan de jalarlo para abajo.

Este síndrome o mejor digamos este problema social a existido desde hace muchísimos años en nuestra sociedad, triste pero cierto y es algo que vivimos a diario. Me dio mucha tristeza ver como el día de ayer mucha gente en redes sociales hablaba mal de Eiza Gonzáles o de David Salomon, de Salma Hayek y la lista sigue.

Ame cuando Sofía Niño de Rivero hizo el siguiente tuit:

Si fue extrema o no, no lo se, cada quien decide eso sobre su propio criterio, para mi su tuit fue excelente, es de valientes despertarse todos los días y luchar por sus sueños, salir de su zona de confort y emprender un nuevo camino, dejar de ser gondín si así lo queremos ver para poder emprender su propio negocio, dejar de tener un sueldo fijo por largos días de preocupación y sin dinero, en fin, aplaudo su tuit <3

Toda la mañana estuve pensando esto y me decidí a hacer una encuesta en mi Instagram con las siguientes preguntas: ¿Cuál es tu primer pensamiento cuando sabes que a alguien le esta yendo bien? y ¿Crees que exista la envidia de la buena?

Les dejo los screens con los resultados finales:

Mucha de la gente que me sigue en Instagram no la conozco en persona, otras las conozco gracias a Instagram y otras son amigos de hace mucho mil y me da gusto saber que existe una gran cantidad de personas a mi alrededor que sí se emociona cuando alguien logra algún objetivo en su vida y que aplaudimos los logros de los demás.

Me emociona el saber que maybe como parte de esta generación nos ha tocado mucho ser jalados por otros cangrejos y que por lo mismo no hacemos o actuamos de la misma forma y mejor aplaudimos los logros de los demás y nos emociona el que las personas a nuestro alrededor crezcan.

Antes de terminar quiero aplaudir el logro de algunas marcas que conozco, marcas locales, con gente bien chida que poco a poco a logrado su objetivo y que lo aplaudo y los disfruto junto con ellos:

Emocionémonos con los logros de la gente que nos rodea, seamos parte de y apoyemos en la manera que podamos, no seamos cangrejos feos con mala vibra.