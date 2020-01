Síndrome de Ovario Poliquístico: Conoce los síntomas y su origen. Foto cortesía Lifestyle.

Desde hace algunos años se han incrementado los casos de mujeres que presentan Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) en todo el mundo. Aunque al principio se pensaba que su incidencia era mayor pasados los 40 años, en la actualidad está apareciendo en etapas tempranas de la vida.

Algunos estudios plantean que su incremento pudiera estar ligado al tipo de alimentación, el estrés, al uso indiscriminado de anticonceptivos, la obesidad o factores genéticos.

¿A quién afecta el SOP y cómo se origina?

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es un desequilibrio hormonal que genera problemas en los ovarios. Estos son los encargados de producir los óvulos que se desprenden todos los meses como parte de un ciclo menstrual saludable. Si una mujer tiene SOP, el óvulo puede no desarrollarse o no desprenderse durante la ovulación como debería.

Aunque no lo creas, este padecimiento es muy frecuente en la edad fértil de la mujer y en adolescentes. Llega a afectar al 20% en su edad fértil y se asocia con la presentación temprana de diabetes e hipertensión, así como con infertilidad hasta en el 50% de las mujeres que padecen la enfermedad.

Su origen es multifactorial, pues se asocia al estilo de vida (dieta no saludable, sedentarismo, falta de ejercicio, estrés constante), aunado a la carga genética de cada paciente.

En México

En nuestro país entre 6 y 10 por ciento de las mujeres en edad reproductiva lo padece. En esta enfermedad existe un desequilibrio de hormonas sexuales, provocando cambios en el ciclo menstrual, quistes, dificultad para quedar embarazada, dolores menstruales y, en el peor de los casos, cáncer de matriz.

¿Cómo se diagnostica?

Se obtiene a partir de criterios diagnósticos ya establecidos. Existen varios de estos, pero hasta la fecha los más usados, y que permiten obtener el diagnóstico más exacto, son los criterios de Rotterdam y dictan que al presentar dos de los tres criterios, se hará el diagnóstico del síndrome.

Estos criterios son los siguientes:

Alteraciones de la menstruación

Presencia clínica de elevación de andrógenos: tener acné o vello en zonas donde solo deben de tener los hombres (hirsutismo). Además, tener los andrógenos (hormonas masculinas) elevados en la sangre.

Ovarios poliquísticos: uno o ambos ovarios con un volumen mayor a 10 centímetros cúbicos o que tenga más de 12 folículos (sacos donde se desarrollan lo óvulos) de entre 2 y 9 mm.

¿Y cuáles son los síntomas?

Es común que puedas presentar periodos menstruales irregulares, lo que significa tener tu período más de una vez al mes, cada poco, o no tenerlo nunca y, por lo tanto, al no llegar a menstruar, es posible que no puedas embarazarte.

Por esta razón, el SOP se asocia con infertilidad hasta en el 50% de las mujeres que lo padecen. Sin embargo, quienes sí llegan a embarazarse probablemente presentarán complicaciones como diabetes gestacional, preeclampsia o sobre peso.

También se ha detectado que esta enfermedad provoca oscurecimiento de la piel del cuello, axilas e ingles y afecciones cutáneas como la acantosis nigricans, que se asocia con más del 90% de los casos con resistencia a la insulina e hiperinsulinemia.

