Simulador japonés pone a prueba la eficiencia de usar 2 cubrebocas ¿Funciona?

De acuerdo con la investigación, el simulador japonés demostró y desmintió que dos mascarillas sean más eficientes que una ajustada correctamente, te invitamos a conocer los resultados de esta prueba llevada a cabo para fortalecer las medidas de seguridad y salud ante el Covid-19.

Simulan eficiencia del uso de cubrebocas.

Las simulaciones de un supercomputador japonés mostraron que el uso de dos mascarillas proporciona un beneficio limitado para bloquear la propagación viral en comparación con una mascarilla ajustada correctamente.

Investigación del uso de mascarillas. Foto: 20 minutos

Los hallazgos contradicen en parte las recomendaciones recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) de que dos mascarillas son mejores que una para reducir la exposición de una persona al coronavirus.

Según un estudio publicado el jueves por el gigante de la investigación Riken y la Universidad de Kobe, los investigadores usaron la supercomputadora Fugaku para modelar el flujo de partículas de virus de personas que usan diferentes tipos y combinaciones de mascarillas.

Resultados del estudio de cubrebocas

El uso de una sola mascarilla de tipo quirúrgico, hecha de material no tejido, tuvo un 85% de efectividad en el bloqueo de partículas cuando se usó apretada alrededor de la nariz y la cara. Agregar una máscara de poliuretano en la parte superior aumentó la efectividad a solo un 89%.

El uso de dos mascarillas no tejidas no es útil porque la resistencia del aire se acumula y provoca fugas alrededor de los bordes. Los investigadores, dirigidos por Makoto Tsubokura redactaron: El rendimiento de la doble mascarilla simplemente no cuadra.

En general, el estudio mostró que las mascarillas N95 de grado profesional son las mejores en la protección contra infecciones, seguidas de las mascarillas no tejidas, las mascarillas de tela y, finalmente, los tipos de poliuretano.

