Silvia Olmedo: Significado de las mariposas en el estómago. (Foto cortesía Okdiario)

Seguramente en el algún punto de tu vida has sentido las tan emocionantes mariposas en el estómago, ya se cuando cuando está a punto de ver a esa persona que te encanta o cuando te encuentras con ella, o si no lo has experimentado lo has escuchado y te ha surgido una gran duda que probablemente casi todos nos hemos hecho: ¿Por qué se le dice así?, y ante la respuesta es muy sencilla y tiene una gran explicación el significado de este.

Significado de las mariposas en el estómago

Un punto muy importante, y antes de iniciar, es que a lo mejor no lo conoces como tal, pero a lo anterior se le dice cuando sentimos ese cosquilleo en el estómago cuando pensamos o estamos con la personas que amamos con toda el alma o que nos gusta, ante a esto muchas personas lo conocen como mariposas en el estómago.

Así es, esa sensación indescriptible que te produce y que por ende sientes en la barriga cuando el ser amado te susurra al oído o te mira con esos ojos encantadores que te derriten cada vez que los observas tiene un gran significado y por ello, de acuerdo con la experta en relaciones de pareja, Silvia Olmedo, te explicaremos el por qué sucede; así que comencemos.

Silvia Olmedo: Significado de las mariposas en el estómago. (Foto cortesía Colombia)

Significado mariposas en el estómago

La especialista y sexóloga comenta que diversos estudios han descubierto que “el enamoramiento es un proceso que altera toda la química cerebral” y que se liberan muchos neurotransmisores que conforman el conocido “cóctel del amor”, los cuales son los siguientes:

Noradrenalina: Es la encargada de acelerar la tensión y ocasiona que nuestras pupilas se dilaten.

Serotonina: Es la que regula la sensación de bienestar.

Oxitocina:Origina la confianza y el apego.

Dopamina: Regula el humor y la motivación.

Feniletilamina: Ocasiona la taquicardia, excitación y cuando nuestra cara se enrojece.

“Para todas esas sustancias, hay receptores repartidos por el cuerpo, el tracto digestivo es uno de los sitios consentidos ya que está rodeado por más de un millón de células nerviosas. Algunos científicos aseguran que ahí se encuentra una especie de cerebro secundario que trabaja junto a los procesos psíquicos”, explica Silvia Olmedo.