Silvia Olmedo: La tricotilomanía es un trastorno de control de los impulsos. (Foto cortesía TN)

Probablemente en algún momento te has dado cuenta que tu pareja, algún familiar, amigo se arranca los cabellos o los vellos faciales o inclusive tu lo has hecho, sin embargo esto tiene nombre y se le denomina como tricotilomanía.

Tricotilomanía, qué es y algunos problemas

De acuerdo con la psicóloga Silvia Olmedo, “es un trastorno de control de los impulsos que provoca que las personas se arranquen los pelos de la cabeza o de otras zonas del cuerpo (pestañas, cejas o vello corporal). Es un padecimiento que suele coexistir con otros problemas como ansiedad, baja autoestima y sentimientos de tristeza o depresión”.

Ante esto la experta en relaciones de pareja señala que se calcula que puede dañar hasta al 4% de la población y que es 4 veces más común en mujeres que en mujeres. También explica que bastantes personas con esta situación se arrancan tal cantidad de cabello que llegan a presentar zonas calvas en la cabeza.

Tricotilomanía y los grados

Un punto muy importante que probablemente te has preguntado o si esto es consciente o no, y ante esto Silvia Olmedo señala que “algunos aseguran no ser conscientes de su comportamiento y lo hacen mientras leen o ven la televisión. Hay quien lo hace con los dedos o utilizando pinzas y generalmente van de uno en uno”.

“Se presenta en diversos grados de intensidad” y que algunos pacientes lo pueden reprimir con algo de concentración y otros sienten un impulso tan marcado que difícilmente pueden pararlo.

Cabe mencionar que también comenta que se desconocen a ciencia cierta las causas de la tricotilomanía sin embargo las investigaciones señalan que “se trata de un trastorno neuro-biológico. Algunos pacientes aseguran que lejos de ser doloroso, es un hábito placentero, lo que dificulta el pararlo”, y que para otros individuos es una sensación que se parece a la comezón, y para otros si les genera dolor pero pese a esto no lo pueden parar.