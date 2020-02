Silvia Olmedo: ¿La amistad entre una mujer y un hombre es posible? (Foto cortesía La Mente es Maravillosa)

Seguramente en algún punto de tu vida llegaste a sentir algo por un amigo o amiga, y si no fue así el caso pensaste que tus amigos tenían algo más allá que una bonita amistad, por ello, y de acuerdo con la experta en relaciones en pareja, Silvia Olmedo y con dos estudios, plantearemos este panorama.

Atracción hacia las amigas

Así es, aunque no lo crea esto es todo un tema, mismo que se ha investigado para saber qué es lo que realmente pasa entre un hombre y una mujer que mantienen una amistad. Ante esto la psicóloga Silvia Olmedo explica que la historia demuestra que si puede existir una amistad, puesto que en bastante casos han existido personas que la han mantenido “prácticamente fraternal sin involucrar al sexo”, pero el hecho de que no se de algo más no significa que alguno de los dos lo desea.

De igual forma un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Wisconsin Eau Claire, asegura una mujer y un hombre pueden anhelar una amistad platónica sin embargo la atracción se puede meter. En dicha investigación escuestaron a 429 personas de entre 18 y 55 años, en donde encontraron que los mayores explicaron que tenían un menor interés sexual en sus amistades del sexo opuesto, los hombres fueron quienes revelaron que sentían más atracción hacia sus amigas.

Lenguaje no verbal de las mujeres

Tras lo anterior, las personas que llevaron a cabo la investigación piensa que dicha causa se podría tratar por la biología puesto que el instinto de reproducción los impulsa a que aprovechen todas las oportunidades para que no queden “excluidos genéticamente”.

Por otro lado, un estudio que fue llevado a cabo por investigadores de las Universidades de Indiana y Yale, afirman que a los hombres se les dificulta interpretar el lenguaje no verbal de las féminas puesto que ellas pueden tener las mismas actitudes con alguien que le gusta o con quien no.

Finalmente la experta en relaciones de pareja, explica que si lo que quieres va más allá de una amistad, lo mejor es que analices tus sentimientos puesto que “muchas veces confundimos el cariño con la atracción pero puede ser solo una confusión”.

