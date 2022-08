Signos zodiacales que no tienen límites en el amor ¡Aman intensamente! Foto: mott.pe

La astrología asegura que puede revelar la personalidad de ciertos signos zodiacales, por eso, aquí te compartimos cuáles son los que más se entregan en el amor, ¿eres uno de ellos?

4 signos zodiacales que saben amar por completo

Escorpio

Saben comprometerse y esto se debe a que están dotados de gran voluntad, de ahí que se dan sin límites y aman estar de forma duradera y seria con sus parejas, ya que aman intensamente.

Acuario

No tienen restricciones cuando se trata de amor, siempre saben decir lo que sienten, no se guardan las cosas para después y dan su cariño de una manera no convencional y muy única.

Sagitario

No saben bien cómo expresar lo que sienten porque son algo torpes, pero hacen todo lo posible por expresar su pasión y cuando encuentran el modo, hacen muy felices a sus parejas, tanto que nunca se aburren de ellos.

Piscis

Es empático, intenso y entregados, lo dan todo por sus parejas, ya que siempre pondrán primero a quiénes aman y ellos quedarán cómo los últimos, pues lo más importante para los nacidos bajo este signo del zodiaco son sus seres queridos.

¿Qué fecha a qué fecha son los signos?

A continuación, te damos el listado completo y te indicamos ahí a qué fechas corresponden:

Aries

21 de marzo al 19 de abril

Tauro

20 de abril al 20 de mayo

Géminis

21 de mayo al 20 de junio

Cáncer

21 de junio al 22 de julio

Leo

23 de julio al 22 de agosto

Virgo

23 de agosto al 22 de septiembre

Libra

23 de septiembre al 22 de octubre

Escorpio

23 de octubre al 21 de noviembre

Sagitario

22 de noviembre al 21 de diciembre

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero

Acuario

20 de enero al 18 de febrero

Piscis

19 de febrero al 20 de marzo

