Signos zodiacales más PODEROSOS para el 2020. Ilustración cortesía Horoscoposgratis.eu| Peter_Polkorab

En el 2020 se espera que a algunos signos del zodiaco que brillaran más que todos los demás signos gracias a su regente el Sol, así que es momento de empezar a planificar con respecto a los ámbitos en los que tendrán más poder para que el año lo aprovechen mucho mejor, por ello aquí te platicamos sobre las energías que se moverán el próximo año.

De acuerdo al portal de astrología We Mystic si tu signo no aparece en esta lista, esto no quiere decir que sea un año negativo o sin brillo, sólo que los aquí mencionados tendrán un año particularmente bendecido por el destino.

Capricornio

Sin duda que el primero de los signos con más poder en 2020 será Capricornio. Será un año muy importante para estos nativos, todos los que sienten que están estancados, que no avanzan, podrán romper sus trabas y mostrarse en todo su esplendor.

En sus trabajos serán referentes de personas competentes, lo que les pondrá en posición de líderes, jefes natos que sabrán administrar muy bien recursos de todo tipo. El influjo de su regente Saturno en Capricornio, dotará a estos nativos de una energía única, capaz de vencer cualquier obstáculo.

La influencia del astro Sol no será menor y hará que brillen las virtudes de los capricornianos, en especial la capacidad de generar y construir nuevos proyectos que se auguran con mucho éxito.

Capricornio. Ilustración cortesía Cuerpo de Luz Merkaba.

Leo

Otro de los signos con más poder en 2020 será Leo. Su regente es el Sol, el mismo que influirá todo el año, por ello la luz del astro padre hará brillar a estos nativos que podrán alcanzar todo lo que se propongan, pero no sin paciencia y esfuerzo.

La energía de Capricornio influirá fuertemente en los leoninos que tendrán que tener paciencia, perseverancia y equilibrio, ya que todo ocurrirá de forma más lenta y conservadora, por ello los leoninos tendrán que ir con calma, sin desesperarse y sin soltar lo que han proyectado.

El poder y el éxito para estos nativos estarán centrados especialmente en los estudios, en el trabajo y en desarrollo profesional. Podrían escalar puestos, tener satisfacciones profesionales y económicas bastante provechosas este año.

Leo. Ilustración cortesía Cuerpo de Luz Merkaba.

Sagitario

A Sagitario la energía del Sol le influirá principalmente en su carácter ambicioso. Se sentirá con el poder de alcanzar sus objetivos gracias a su fuerza y convicción. Sagitario verá más posibilidades de desarrollo en todos los ámbitos de su vida y tendrá ganas de alcanzar todas las metas.

Los centauros tendrán que tener cuidado y cautela, ya que la influencia de Capricornio hará que todo deberá ser realizado con más calma y pulcritud, por eso tendrá que controlar un poco su exceso de ambición.

De todas maneras, muchas de las oportunidades que se presenten para los nativos de este signo tendrán un buen desarrollo y alcanzarán el éxito, sobre todo en el plano laboral y de estudio. Tendrán el poder del conocimiento, lo que les abrirá puertas y les posicionará como un referente frente a los demás.

Sagitario. Ilustración cortesía Cuerpo de Luz Merkaba.

TE PUEDE INTERESAR: Signos del zodiaco que tendrán BUENA SUERTE en el 2020

Tauro

Los signos de tierra, en general, en el año 2020 estarán favorecidos por los influjos de Capricornio, esto hace que Tauro tendrá un buen auspicio astral para este año.

El poder en estos nativos se expresará principalmente por la fuerza de su trabajo. Es un signo que hará que las cosas acontezcan, si se pone una meta y trabaja por ella, el éxito estará garantizado.

Incluso el ritmo lento que pueda tener este 2020 puede favorecer a los nativos de Tauro ya que les gusta que las cosas vayan con calma, sobre todo en el ámbito del trabajo. Tauro tendrá mucha energía para entregar este año, lo que lo coloca entre los signos con más poder en 2020.

Tauro. Ilustración cortesía Cuerpo de Luz Merkaba.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos