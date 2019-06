Signos que vivirán una crisis con su pareja este fin de semana.

Las crisis en una relación de pareja pueden parecer comunes pero las de este fin de semana probablemente no las podrán superar y es que, de acuerdo a los Astros, los siguientes signos del zodiaco deberán prepararse muy bien para enfrentar este problema y ¡tú, puedes ser uno de ellos!

Libra

El primer signo que tendrá una crisis muy fuerte con su pareja es Libra, ellos en este fin de semana descubrirán a través de un mensaje que su pareja los ha estado engañando por mucho tiempo, este será el detonador de la crisis que muy probable que ponga en riesgo su relación, pero depende de cómo manejen la situación terminará para siempre o seguirá a pesar de todo.

Sagitario

Las personas de este signo, sin duda vivirán uno de los peores fines de semana, ya que aunque se han tomado un tiempo como pareja para viajar y compartir solos, todo terminará en una crisis, ya que en estos días será cuando se entere que sus parejas ya no los ama, y aunque llevan mucho tiempo distantes no se había dado cuenta de que algo pasaba, así que recuperar la relación no es una solución, lo mejor será alejarse definitivamente si no desea lastimarse más, puesto que sus parejas se darán cuenta que ya no existe amor para los de este signo y se lo harán saber.

Virgo

En el caso de las personas de signo Virgo, pasarán un trago amargo ya que sus parejas les van a confesar que ya no se quieren casar, a pesar de tener casi lista la boda. Deberán pensar que fue justo a tiempo, ya que no están listos para esta gran responsabilidad.

