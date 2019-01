Signos que no se dejan amar por miedo a ser lastimados

Después de una decepción amorosa es difícil volver a confiar, por eso hay personas a quienes les cuesta trabajo abrirse a la posibilidad de estar con alguien de nuevo, no obstante, hay muchísimas lecciones que quedan por aprender.

El día de hoy, te diremos cuáles son los signos del zodiaco que le temen al amor y no se dejan amar por miedo a ser lastimados. Ya sea por una relación tóxica del pasado, porque han atravesado una ruptura dolorosa, han vivido una infidelidad o incluso violencia emocional.

Así que sin más rodeos, descubre lo que esta lectura astral tiene que decir.

Tauro

Si hay algo a lo que se enfrentan gran parte de los nacidos bajo este signo, es el mal de amores. Lamentablemente Tauro es engañado continuamente y tiene amores del pasado bastante tormentosos. Cuando algo no va bien en su relación, tiende a continuar sin decir nada y para el momento que decide actuar, su corazón ya ha vivido toda una tragedia. Por lo tanto, Tauro teme enamorarse de una persona que al principio le baje la luna y las estrellas y que al final termine lastimándolo.

Géminis

Géminis pretende que no quiere una relación formal porque tiene miedo de salir lastimado, pero en realidad muere por enamorarse. La mayoría de sus relaciones tienden a ser abiertas, sin compromisos, pues considera que así ninguno de los dos está en riesgo, pero en el fondo, desea estar con alguien que lo acepte como es y lo ame sin medida. En ocasiones, esta situación tiende a bajar mucho su autoestima, pero aunque tiene mal de amores, cuenta con muy buenos amigos que lo ayudan a salir de cualquier tropiezo emocional.

Capricornio

Existe una persona culpable de toda su inestabilidad emocional. Tiende a mostrarse seguro de sí mismo, es encantador, presume de ser bueno en la cama y va por la vida como todo un don Juan, pero en realidad nunca se enamora porque prefiere no sufrir y estar en libertad. Sólamente lo verás sentimental cuando alguien lo rechaza, pues irónicamente no quiere salir lastimado, pero no puede evitar su atracción hacia lo difícil.

Cáncer

Cáncer es una de esas personas que podrá estar destrozado por dentro, pero siempre tendrá una sonrisa en la cara. Siempre se muestra bien para las personas que lo rodean, pero en realidad una vez que le han roto el corazón, no puede dejar de pensar en lo que pudo ser y no será con esa persona. Además, son un poco masoquistas; siempre encontrarán la canción perfecta que les haga recordar aquél amor que más les hizo sufrir.

Virgo

Siempre que te encuentres mal, habrá un Virgo en quien te puedas apoyar. Son muy bondadosos y se preocupan por las demás personas, sin embargo, cuando alguien con problemas emocionales se acerca, el, como todo un “salvador”, intentará eliminar cualquiera de sus problemas. Lo escuchará, apoyará y dará todo su amor, sin embargo, al final terminará enamorado (o eso cree) y para cuando esa persona se sienta bien, simplemente se irá volando. Por eso Virgo le teme al amor.

