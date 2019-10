Signos más vanidosos del zodiaco. (Foto cortesía Los Pitufos)

La vanidad puede entenderse en dos aspectos, desde la persona que cuida hasta el más mínimo detalle en cómo se ve y a la que le encanta estar dando a notar sus logros; de una otra forma son individuos que les encanta reflejar lo mejor y que las personas las perciban como tal.

Seguramente has conocido a alguien con estas características y de plano no te pasa o incluso has llegado a querer ser como esa persona, sin embargo cada uno tiene su esencia y un por qué de ser así, EN ESTE CASO POR SU SIGNO.

SIGNOS MÁS VANIDOSOS

LEO

Es por ello y de acuerdo con el zodiaco, el signo LEO es el más vanidoso, su misma palabra lo dice, es el león de la selva, el que luce radiante y con un porte imponente, le encanta ser admirado y elogiado, simplemente nació para destacar y hace todo lo posible porque así sea.

VIRGO

En el segundo lugar se encuentra este signo de tierra, que siempre cree tener la razón, piensa que es el más calificado para todas las actividades y para hacer bien las cosas.

LIBRA

Este signo por algo ocupa el lugar número tres, puesto que son muy sutiles a la hora de demandar atención por su apariencia, sin embargo si les importa las reacciones de los demás.

TAURO

SI conoces a una persona que es fuerte, decidida y carismática, seguramente es un tauro. Les fascina recibir atenciones y tomarse a cada rato selfies en donde te ignorarán si los molestas puesto que no hay nada mejor para ellos que alabarse.

ACUARIO

Finalmente a este signo le encanta sentirse mejor que los demás, y no les cuesta mucho hacerlo puesto que al sentirse solidario toma esta postura.

