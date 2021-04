Signos del zodiaco que viven estresados con todo

Descubre si formas parte de la lista de los signos del zodiaco que viven estresados por todo, sin embargo este tipo de personalidad puede afectar las relaciones a su alrededor.

Este grupo suele caer en pánico ante las adversidades y no ve soluciones, sino constantes problemas en su vida, sin pensar que esto puede repercutir en las relaciones que lo rodean.

Signo zodiacal que viven con estrés. Foto: Semana

Signos del zodiaco que se estresan por todo

Aries

El ariano es confiado y valiente, pero tiene mucha facilidad para estresarse y explotar con quienquiera que esté a su alrededor. Cuando comience a dar órdenes, a levantar la voz y a sentirse abrumado, las cosas ciertamente serán preocupantes, ya que no se mantendrá sólo en esa barra, y ocultar lo que siente no es una opción.

Virgo

Virgo es un maestro en asumir responsabilidades y hacer las cosas a su manera, lo que casi siempre viene acompañado de estrés. La tranquilidad no existe cuando este signo está comprometido y ve que otras personas no aportan como deberían. Él no cargará con la culpa y hará que todos se den cuenta.

Escorpio

Escorpio puede incluso quedarse con las cosas por un tiempo, pero en un momento u otro dejará que su estrés explote y golpee a los culpables. No podrá soportar la presión y la tensión solo, dificultando la vida de quien considere responsable. Tus palabras pueden doler mucho, así que cuida cómo te expresas ante lo nativos de este signo. Siempre están a la defensiva.

Capricornio

El lado responsable y político del Capricornio puede desaparecer cuando se siente estresado, sobre todo si esta molestia tiene rostro, nombre y comportamientos que critica.

Sus palabras y actitudes pueden ser duras, ya que quitará el peso de sus hombros por un tiempo y liberará lo que siente. La posibilidad de que se convierta en una rabieta después de eso es enorme, tiene reacciones emocionales posteriores a esos eventos.

