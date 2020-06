Signos del zodiaco que toman el significado de una cita demasiado en serio

Una citas se trata de conocer a alguien durante actividades divertidas como ir de excursión, comer o ir al cine y el resultado es simple

Independientemente de si existe o no un potencial a largo plazo, ir a una citas sigue siendo una forma divertida de pasar el tiempo, lamentablemente, algunas personas encuentran que las citas son agotadoras.

En la astrología, hay unos pocos signos del zodiaco que tratan las citas como un trabajo y se toman las cosas demasiado en serio.

Cuando conoces a alguien en sitios de citas, especialmente, algunas personas se sienten abrumadas. Pero los buenos consejos de citas dejan en claro que nunca debe presionarse a sí mismo, o creer que está obligado a seguir viendo a una pareja.

Es cuando tomas las citas demasiado en serio que se convierte en una tarea. Una cosa es ir a una cita con una mente y actitud abiertas, pero otra muy distinta si pones todo en esa cita. Cuando haces eso, casi estás garantizando que no será exitosa.

¿Cómo puedes estar lo suficientemente relajado como para ser tu verdadero yo si tus expectativas son tan altas? No te estreses por tener citas o anulas el propósito.

Signo zodiacal Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Cuando se trata de citas, Tauro se sumergen profundamente en sus posibles citas y verifican tanta información como pueden. Dado que es difícil para Tauro confiarle a alguien lo suficiente como para salir con ellos, verán todo, desde sus relaciones pasadas hasta cuánto tiempo han estado solteros. Si algo no le sienta bien a Tauro, terminarán las cosas de inmediato.

Signo zodiacal Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Los capricornianos se presionan a sí mismos para encontrar a la persona perfecta y establecerse. Puede que no lo admitan ante nadie, pero los capricornianos tienen una fecha límite para encontrar el amor y una pareja. Esto ejerce una presión adicional sobre todos. Los capricornianos están acostumbrados a trabajar duro, por lo que no es un gran problema trabajar para encontrar la cita perfecta y la pareja potencial. No toman el compromiso con alguien a la ligera, y aunque intentarán divertirse, habrá una seriedad en todo lo que hagan juntos.

Signo zodiacal Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

A Piscis le encanta estar enamorado, y tienen corazones tan grandes que se comprometen con alguien demasiado pronto. Piscis puede ser ciego a las banderas rojas y tener talento para justificar situaciones malas. Sienten una necesidad desesperada de que las cosas funcionen y que su relación casual se convierta en algo más a largo plazo.

Quieren creer que su cita es la respuesta a todos sus problemas. Es difícil ser ligero acerca de cenar con un nuevo amigo cuando, si las cosas hacen clic, podrían ser su futuro cónyuge.

Signo zodiacal Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

La familia y el amor son todo para Cáncer, por lo que una cita no es solo una cita: es el primer paso para lograr todos sus sueños. Al principio del proceso de citas, Cáncer comenzará a imaginar cómo será su vida con esa persona. Pero si Cáncer le contara a su cita sobre sus sueños, los asustaría.

Se saltan tan rápido en una relación que puede hacer que todo el proceso sea dos veces más difícil y complicado. El cáncer necesita retroceder unos pasos y dejar que las cosas salgan como deberían.

Signo zodiacal Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Los Leo son muy cautivadores, atractivos y no sufren la falta de citas. Por más fiesteros que sean, Leo todavía se siente culpable por salir con más de una persona. Quieren estar seguros cuando finalmente se comprometen con una persona, por lo que salir con algunas personas es inteligente.

El problema es que Leo se toma las citas muy en serio, y eso duplica y triplica la cantidad de personas que están viendo. Solo quieren divertirse, pero aún así, en el fondo de su mente, se preguntan si esa persona es la indicada.

Signo zodiacal Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Los virgos tienden a sobreanalizar todo de todos modos, por lo que, por supuesto, es lógico que sean observadores, críticos y analicen cada parte de su cita. Los virgos tienden a buscar la perfección, y tratar de encontrar el compañero perfecto no es una tarea fácil.

Si bien Virgo está poniendo altas expectativas en su cita, también se lo están poniendo a sí mismos y sienten que no están a la altura. Las citas pueden ser una situación muy estresante, incluso si Virgo es el que ejerce una presión adicional sobre todos.