Signos del zodiaco que terminarán solteros en octubre

Este primero de octubre comenzamos una nueva etapa y le damos vuelta a la página, dejamos atrás todo aquello que no nos beneficia y nos lastima y comenzamos desde cero, por eso estos signos del zodiaco se divorciarán o terminarán con sus parejas y acabarán solteros durante este mes.

Aries

Aries, eres un signo demasiado impulsivo, por lo que durante este mes de octubre si no percibes que tu pareja pone de su parte o tiene iniciativa, decidirás dejarla. De igual forma, se podría dar el caso de que te sientas atado y asfixiado, sensaciones nada agradables para un signo que ama la libertad.

Géminis

De por sí Géminis tiene una alta tendencia a divorciarse (o terminar sus relaciones), sin embargo, es en este mes que te darás cuenta de que no estás con la persona indicada. Tiendes a aburrirte de tus relaciones demasiado rápido, así que debes de ser cuidadoso con los sentimientos de los demás, no obstante, en esta ocasión sí estás tomando la decisión correcta.

Leo

Otro con altas probabilidades de divorciarse o terminar sus relaciones sin dar segundas oportunidades es Leo, pues aún cuando se trata de un signo al que no le gustan las derrotas, cuando se trata de relaciones no es alguien que se esfuerce demasiado. Las principales razones que conducen tus rupturas son la vanidad y el egoísmo, así que medita con preocupación tus decisiones.

Virgo

Virgo, necesitas comprender que no todo puede ser perfecto en las relaciones, es más, nada es perfecto en esta vida, así que relájate y disfruta. No obstante, es probable que en octubre termines tu relación por razones tontas y sin sentido. Si se trata de alguien que vale la pena, olvida el orgullo y recupérala, pero no esperes demasiado tiempo, pues después podría ser muy tarde.

Sagitario

Sagitario, dejarás de sentir maripositas en el estómago y te sentirás ‘menos’ enamorado, por eso decidirás quedarte soltero en octubre y buscar una nueva pareja, no obstante, necesitas estar consciente de que la magia siempre, en algún momento, se acaba, pero el amor madura y pasa a la siguiente etapa. Date la oportunidad de crecer en tu relación.

