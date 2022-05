Signos del zodiaco que tendrán suerte en el amor del 23 al 29 de mayo de 2022. Foto: elperiodico.com

Descubre sí estas dentro de los signos del zodiaco a quienes les sonreirá el amor del 23 al 29 de mayo de 2022, aquí te diremos cuáles son según la astrología, así que ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que aun cuando los astros te sonrían el amor todavía dependerá de sus agallas para sostenerlo, los detalles y el esfuerzo que quieras dedicarle para mantenerlo vivo o encontrarlo.

Anteriormente te contamos sobre los signos con los que es más fácil llevarse bien; sin embargo, ahora te diremos qué signos se verán beneficiados en el amor en los próximos días.

3 signos del zodiaco beneficiados en el amor del 23 al 29 de mayo

Zodiaco. Foto: www.semana.com

Tauro

Tu madurez en el amor y la relación que ya tienes con tu pareja es ya tan fuerte que ambos se complementan, son estables y están muy unidos, por ello su amor es verdadero y auténtico, y aún bajo presión ustedes funcionan bien, esto incluso aunque Aries llegue con su negatividad a intentar destruirlos.

Sagitario

Siempre luchar por lo mejor y tienes un gran respeto por ti mismo, por eso, esta semana el amor te sonríe y no aceptarás nada menos que eso, amor puro, tu postura será no presionar y tampoco luchar pues hay cosas que la persona a la que amas debe cumplir y si no las tiene no le verás caso a insistir, simplemente esperaras a que llegue la persona correcta.

Si tienes pareja, esta se dará cuenta del gran valor que tienes y te respetará, pues sabe que tú también haces lo mismo.

Acuario

A pesar de que tu entorno estará sumergido en la angustia e incertidumbre en temas del amor, pues amigos cercanos te pedirán consejos porque van mal con sus relaciones, tú estarás muy bien con tu pareja, estarás estable, enamorado y feliz, así que no te preocupes está semana la tendrás librada de conflictos del corazón.

¿Cuál es tu signo según el mes?

Aries (21 de marzo-20 de abril) Tauro (21 de abril- 21 de mayo) Géminis (22 de mayo-21 de junio) Cáncer (22 de junio-22 de julio) Leo (23 de julio-23 de agosto) Virgo (24 de agosto-23 de septiembre) Libra (24 de septiembre-23 de octubre) Escorpión (24 de octubre-22 de noviembre) Sagitario (23 de noviembre-21 de diciembre) Capricornio (22 de diciembre-20 de enero) Acuario (21 de enero-18 de febrero) Piscis (19 de febrero-20 de marzo)

Con información de terra.cl