Signos del zodiaco que tendrán BUENA SUERTE en el 2020

En el 2020 se espera que a algunos signos del zodiaco les vaya MEJOR que a todos los demás signos, así que es momento de empezar a planificar con respecto a los ámbitos en los que tendrán mucha suerte para que el año lo aprovechen mucho mejor, por ello aquí te platicamos sobre las energías que se moverán el próximo año.

De acuerdo al portal de astrología We Mystic si tu signo no aparece en esta lista, esto no quiere decir que sea un año negativo o que tendrás mala suerte, sólo que los aquí mencionados tendrán un año particularmente bendecido por el destino.

Los signos con más suerte en 2020 deben ser cautelosos y no descuidarse o abusar de su suerte, tampoco exagerar, como por ejemplo en los juegos de azar, tendrán que saber aprovechar las oportunidades, agradecer y disfrutar de los momentos de felicidad.

Tauro

Saturno y Júpiter entregarán sus buenas energías a Tauro que tendrá un año bastante afortunado el 2020. Tauro recibirá el influjo de Urano en su signo que le hará soltar cosas y situaciones que lo detienen, entonces podrá avanzar sin problemas para subir a otro nivel de desarrollo ya sea en el ámbito profesional o en el amor.

Los planteas favorecerán los encuentros románticos y la buena suerte en el amor, es posible que muchas personas de este signo encuentren el amor de su vida este año.

El progreso material y espiritual estará garantizado si Tauro deja de lado sus miedos y se atreve a conquistar lo que se proponga.

Nuevos acuerdos, nuevos contactos y posibilidades de nuevos éxitos profesionales se vislumbran para este año, pero Tauro debe dejar de analizarlo todo, abrir más su mente y atreverse más a las nuevas posibilidades.

Virgo

El segundo signo con mejor suerte en 2020 es Virgo en varios sectores de su vida, pero sobre todo en el aspecto laboral. Podrían recibir aviso de promociones, o alzas de sueldo y disfrutarán de estabilidad laboral y económica. Es un año excelente para hacer inversiones económicas, tomar riesgos y hacer cambios.

Las personas que quieran cambiarse de trabajo o de casa recibirán buenas energías de los astros. Estos nativos tienen que seguir sus intuiciones en este periodo ya que estarán con buenos pálpitos en todos los aspectos de su vida.

Júpiter, Saturno y Urano entregarán sus energías benéficas también en el aspecto sentimental, las relaciones que comiencen este año tendrán un futuro de estabilidad sentimental y económica. Podrán disfrutar de un largo periodo de felicidad con la persona amada.

Capricornio

Este será el signo más afortunado en 2020 y quizás será éste uno de los mejores años de su vida. Muchas personas nacidas bajo el signo de Capricornio podrán comenzar proyectos y conseguir éxitos en diversos ámbitos de su vida, estas proyecciones pueden ser bastante satisfactorias y estables durante varios años.

La energía de Marte favorecerá en el aspecto sentimental a estos nativos, dándole más pasión y energía en los encuentros íntimos. Los matrimonios que se inician en este año tendrán buenos auspicios astrales, así como los estudios, las promociones y los nuevos trabajos.

Las cualidades de los capricornianos como la determinación y practicidad se verán exaltadas y favorecidas por la buena suerte en este año.

Piscis

Las posiciones astrológicas de los astros favorecen a los peces principalmente en un proyecto puntual que pude ser muy exitoso y satisfactorio para estos nativos.

Sin embargo, la suerte para este signo no sólo quedará por ahí, también favorecerá su trabajo, los nuevos empleos y los emprendimientos que comiencen en este año.

Otra de las grandes alegrías que podrá tener este signo en el ámbito familiar será la llegada de un hijo que traerá gran felicidad a todos los que comparten con Piscis. Los que están en busca de pareja también podrían concretizar una relación romántica de mucho amor y alegría.

La resolución de problemas será otro aspecto importante que hará que los nativos de Piscis puedan estar más tranquilos este año, les será fácil avanzar, los obstáculos serán resueltos con facilidad y rapidez. Puede haber inversiones financieras o inmobiliarias bastante rentables.

