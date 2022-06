Signos del zodiaco que sufrirán una ruptura amorosa en verano

La temporada de verano trae varios cambios en la vida amorosa de las personas, ya sea para bien o para mal, porque algunos experimentarán un cálido amor de vacaciones, para otros se fortalecerá su relación o incluso, algunos van a tener una ruptura amorosa.

Los astros dirán que te depara en el destino, así que cualquiera que sea el panorama, no dudes que es lo mejor para ti.

En La Verdad Noticias te decimos cuales son los 4 signos del zodiaco que tendrán un mal de amores en este verano.

Astrología del verano

Según la astrología, este verano viene con problemas en el amor.

El verano marcará una clara diferencia en la vida de todas las personas porque los astros se han movido de signo astrológico, lo que genera varios cambios amorosos y situaciones no tan favorables.

De acuerdo a la astrología, el 22 de julio, con el arranque de la temporada de Leo, el clima astrológico afectará el romance porque Urano, el planeta de las revoluciones, formará un aspecto con el Nodo Norte de la Luna asociado con el destino; esto va a acelerar las cosas que son inevitables.

Mientras que en agosto, a finales del verano, Venus el planeta del amor se opondrá a Saturno, el astro del karma, lo que podría detonar que varias aventuras románticas se vayan apagando mientras entra el otoño.

Sin duda, el panorama no parece muy favorecedor para el corazón pero luce aún más sombrío para estos signos del zodiaco que están destinados a soltar ese amor de verano.

Pero la astrología es sabia, así que no te preocupes que en otoño vienen varias recompensas amorosas; sólo deja ir.

4 signos del zodiaco que tendrán una ruptura romántica

Los signos del zodiaco que sufrirán en el amor.

Tauro.

Mi querido tauro, es momento de soltar y estar solo, los astros arrojarán luz sobre las imperfecciones de tus relaciones así que se desmoronarán en pedazos.

Sentirás una gran presión en tus hombros por ese llamado de perseguir tus sueños y tu compañía de verano no está alineada hacia los mismos intereses; pero no te desanimes ni te conviertas en los signos del zodiaco que ya no creen en el amor; vienen cosas mejores.

Leo.

Leo, tu temporada ya se acerca así que es momento de soltar lo que no te hace crecer para iniciar de la mejor manera.

Es posible que descubras que tus necesidades no han sido satisfechas y tu pareja no tiene interés en trabajar en ello. Todo ha llegado a su fin.

Escorpio.

Los astros te quitarán la venda de los ojos para que puedas ver los patrones tóxicos y hábitos negativos que tiene tu relación. Acepta estos cambios que vienen cosas mejores.

Acuario.

Es posible que tu relación amorosa no te satisfaga como quisieras, y ya no valdrá la pena luchar por eso. Necesitas una pareja que te complemente mental y físicamente, los astros te la darán.

