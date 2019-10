Signos del zodiaco que son más fiesteros. (Foto cortesía El Viajero Feliz)

Seguramente en tu familia o amigos siempre está la persona más fiestera, que le encanta poner el ambiente y en su mayoría saca a todos a bailar, y por más que quieres encontrar el por qué es así no tienes respuesta, ten calma, muy probablemente es alguno de estos signos.

El signo Leo y Cáncer entran en la lista de los más fiesteros. (Foto cortesía Marca)

SIGNOS MÁS FIESTEROS

De acuerdo con el portal Diario UNO, son doce los signos del zodiaco que son amantes de la fiesta.

ARIES

Este signo indudablemente es conocido por ser extrovertido y amable, cuando está pasado de copas se asegurará que todos la estén pasando de maravilla.

TAURO

No se deja involucrar por sus amistades cuando es cuestión de fiesta, si no le gusta el plan no irá, sin embargo este signo no es el mejor para involucrarse en una pelea con gente tomada puesto que por naturaleza es temperamental.

GÉMINIS

Este signo de aire no puede permanecer mucho tiempo en un lugar puesto que se aburre, y suele ser esa persona que se desaparece cuando ya está tomada.

CÁNCER

Son una cajita de emociones en una situación determinada, por lo que beber con este signo a veces no es lo ideal; en algún punto lo están pasando de lo mejor y posteriormente ya están peleando con alguien.

LEO

Mientras este signo tenga alcohol en la fiesta, no dejará de divertirse y moverse, sin embargo hay ocasiones en las que no contiene sus opiniones a pesar de que sean ofensivas.

VIRGO

Les gusta divertirse pero que no haya tanta gente, que no esté sucio el lugar y obviamente prefieren algo elegante.

LIBRA

Es tu mejor opción para divertirte, son despreocupados y están felices, finalmente quieren que todos se diviertan.

ESCORPIO

Mientras más beben son más coquetos y nunca tendrás que preocuparte porque se pongan a pelar, llorar o a gritar en la fiesta.

SAGITARIO

Cuando tomes con un sagitario cuida muy bien lo que vas a decir, puesto que el alcohol y la ira no se llevan bien.

ACUARIO

Todo es color de rosas cuando las cosas marcha de maravilla, pero ten mucho cuidado si lo haces enojar porque su personalidad explosiva saldrá a la luz.

PISCIS

Salir de fiesta con este signo es muy interesante puesto que sus emociones las muestra al extremo; cuando quieras un plan espontáneo, piscis es tu mejor opción.

