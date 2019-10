Signos del zodiaco que son los mejores amigos con derecho

En la actualidad suelen haber muchas parejas que prefieren ser los amigos con derecho ya que no quieren una relación estable o no quieren intentarlo, prefieren gozar de los beneficios, ser abiertos en todos los sentidos y sobre todo la diversión que esto implica, claro que, si se dejan las reglas del juego muy claras desde el principio, sobre todo para evitar pasar por enojos o confusiones.

Cabe mencionar que no todas las personas son buenas para este tipo de relaciones y en el zodiaco son muy precisas las parejas que pueden lograrlo, debido a que cada uno de ellos tiene características establecidas que permiten entender mejor sobre su comportamiento, y sobre todo con quiénes podrían relacionarse de la mejor manera.

Las mejores parejas son

Aries: Sagitario o Acuario

Tauro: Piscis o Cáncer

Géminis: Aries o Leo

Cáncer: Tauro o Virgo

Leo: Géminis o Libra

Virgo: Cáncer o Escorpio

Libra: Leo o Sagitario

Escorpio: Virgo o Capricornio

Sagitario: Libra o Acuario

Capricornio: Escorpio o Piscis

Acuario: Sagitario o Aries

Piscis: Capricornio o Tauro

Beneficios de ser amigos con derecho

Salir con más personas: esta es uno de los beneficios de los que puedes disfrutar, una buena idea para pasarla bien.

Dividir la cuenta: esta parte es ideal para ambos, ya que cada quien pone de su parte.

Mantener distancia: si no quieres algo serio y no te gusta que te estén mandando tantos mensajes, te va a parecer ideal debido a que casi no te mandará mensajes.

No esperes a que te marque diario, o a que te mande mensajes todo el tiempo. Puede que se vean muy seguido o que pasen semanas, incluso meses, sin hablar. Todo depende de su tipo de relación.

Tener sexo: esta es una de las ventajas que más se disfrutan, ya que es la razón por la que se dicen son “amigos”.

