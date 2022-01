Signos del zodiaco que son conocidos por ser los más perezosos ¿eres tú? Foto: viveconcredito.com

Hay signos del zodiaco cuya pereza puede ser muy estresante, pues, siempre están cansados, tienen sueño o flojera, aquí te diremos cuáles son para que ¡tomes tus precauciones!

En La Verdad Noticias te revelamos que la astrología por medio de su riguroso estudio de los astros ha logrado averiguar los rasgos de personalidad de quien nace sobre sus dominios.

3 signos del zodiaco que mueren de flojera

Hombre con flojera. Foto: viajeropeligro.com

Los nacidos bajo estos signos detestan hacer cosas, no tienen iniciativa y cada que reciben una orden intentan hacer todo lo posible para no llevarla a cabo, de ahí que siempre tienen excusas para no hacer las cosas, para nada les gusta esforzarse y fácilmente todos se dan cuenta de ello, aquí te decimos qué signos son:

Aries

La motivación es todo para estos signos, si no la hay entonces pierden potencia y energía, de ahí que suelen tener muy buenos momentos, pero también algunos en los que ni siquiera quieren despertar, ya que su tiempo favorito es el que usan para estar acostados cómodamente y descansar, así que, si quieres que te ayuden tendrás que darles un buen incentivo.

Leo

Estos signos aman tener a alguien que les de todo lo que necesitan siempre, y es que pueden hacerlo, ya que tienen un carisma que es muy útil para convencer a todos de que hagan lo que ellos no quieren, por ello, debes tener cuidado con estos, de lo contrario tus responsabilidades solo irán en incremento, ¡son muy astutos!

Piscis

Los nacidos para este signo no harán nada que no quieran a menos que tengan la motivación correcta, suelen hacer caso de las señales divinas, las cuales, generalmente los ayuda a actuar, pero si no es así es raro verlos con iniciativa, es por esta razón que siempre querrán estar en su casa haciendo lo que si les interesa.

¿Qué signo sos según tú mes?

Zodiaco. Foto: noticiasaldiayalahora.co

A continuación, te damos los meses y fechas que corresponden a cada signo zodiacal, ¡toma nota!

Aries

21 de marzo al 19 de abril

Tauro

20 de abril al 20 de mayo

Géminis

21 de mayo al 20 de junio

Cáncer

21 de junio al 22 de julio

Leo

23 de julio al 22 de agosto

Virgo

23 de agosto al 22 de septiembre

Libra

23 de septiembre al 22 de octubre

Escorpio

23 de octubre al 21 de noviembre

Sagitario

22 de noviembre al 21 de diciembre

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero

Acuario

20 de enero al 18 de febrero

Piscis

19 de febrero al 20 de marzo

Con información de heraldodemexico.com.mx