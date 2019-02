Signos del zodiaco que siempre regresan con sus ex

Todos cometemos errores y es común ver infinidad de parejas que terminan y regresan cantidad de veces, pero seamos sinceros, ¿por qué hemos terminado?. Si fue por una simple tontería, no está de más volverlo a intentar, pero si las “tonterías” son recurrentes y eres infeliz, ¿por qué quieres regresar?

A continuación te diremos cuáles son los signos del zodiaco que siempre regresan con sus ex. Idealizan al amor, se creen todas las promesas y al final, terminan con el corazón roto de nuevo, o simplemente les da flojera comenzar otra relación.

Tauro

No, Tauro no es tonta ni ingenua por creer de nuevo en sus palabras. Sucede que a este signo le cuesta mucho abrir su corazón y una vez que lo hace es verdaderamente especial. Los vínculos emocionales con ella son muy fuertes y está consciente de que nadie es perfecto, así que siempre está dispuesta a dar otra oportunidad y tiene la esperanza de que las personas cambien y crezcan.

Géminis

Géminis es muy inteligente, fuerte, fría y aventurera. El hecho de que decida regresar con su ex pareja no quiere decir que tenga muchas expectativas, simplemente se divertirá y aprovechará el momento. Aunque la tengas de vuelta en tu vida las cosas no volverán a ser igual, cuando la atracción se acabe te dejará.

Libra

Libra no cree en cuentos de hadas, es muy exigente y el enamoramiento le dura apenas unos cuantos meses. Si regresa contigo es porque extraña lo que solían tener, no porque no haya podido olvidarte. Ya te conoce y sabe qué esperar, así que desde su perspectiva ya no será otra desilusión. Lamentablemente cuando menos te lo esperas desaparecerá.

Capricornio

A Capricornio le cuesta cerrar ciclos; y no es que ella regrese rogando por regresar, simplemente que si su ex pareja la busca, caerá en los juegos. Le da flojera comenzar de nuevo… conocer a alguien, enamorarse y ver qué pasa, así que su ex no les parece tan mala idea, además, no le gusta estar sola.