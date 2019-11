Signos del zodiaco que serán infieles por culpa de Mercurio Retrógrado

Este primero de Noviembre le dimos la bienvenida a Mercurio Retrógrado, siendo esta su última visita del año, y como te mencionamos en “Mercurio retrógrado: Cosas que debes evitar y aprovechar de acuerdo a tu signo”, el fenómeno puede tener efectos positivos y negativos en los signos del zodiaco; lamentablemente, los que te enlistamos a continuación, son los más propensos a cometer una infidelidad.

Sabemos que entre los principales efectos de la retrogradación de Mercurio están los problemas de comunicación y los malos entendidos, sin embargo, es también un momento en el que debemos de cuidar nuestras emociones, especialmente de la tentación, puesto que, según nos revelan los astros, en la primera de cambios podríamos enfrentar problemas con un tercero en discordia.

Signos del zodiaco que cometerán una infidelidad por culpa de Mercurio Retrógrado

Si bien no podemos asegurar que una infidelidad será cometida, hay que tener mucho cuidado, puesto que las sensaciones estarán a flor de piel y las tentaciones podrían parecer muy apetecibles.

Mantente alerta y cuida tu relación, si tu pareja pertenece a alguno de los siguientes signos del zodiaco, pero tranquila, este efecto durará únicamente hasta el 20 de noviembre.

Tauro

Hay varios puntos en contra de Tauro, o más bien, varios aspectos en su personalidad que interfieren con su búsqueda de la fidelidad: no le gusta estar solo, es seducido fácilmente por el romanticismo y se ilusiona con romances fugaces.

La mejor manera de marcar “territorio” y evitar que se vaya a buscar por otros lugares (o personas), es demostrarle que lo quieres y hacerlo sentir seguro.

Géminis

Géminis podrá ser un muy buen amigo y un excelente comunicador, pero tiende a ser superficial y se distrae fácil, es por eso que a veces una aventura o infidelidad no le parece tan mala idea. Lo mejor es que se mantenga lejos del signo Escorpio, sino muy probablemente caerá en la tentación.

Escorpio

Se le conoce por ser uno de los signos más coquetos, apasionados y sexuales; le atrae la idea de vivir nuevas aventuras y aprecia un buen reto, no obstante, no será infiel si aquella otra persona no le mueve algo en el plano emocional. Para evitar problemas, mejor aprovecha estos días para escucharlo y darle mucho amor.

Sagitario

A Sagitario le fascina la idea de ser descubierto haciendo algo indebido, en este caso, cometiendo un engaño, así que mejor ni le des la oportunidad de ponerte los cuernos y no lo dejes asistir a fiestas o reuniones solo. Como compensación, sedúcelo y tengan intimidad en lugares fuera de lo común.

Piscis

Piscis por lo general tiende a ser fiel, pero al ser regido por Mercurio puede que durante esta breve temporada pierda la noción de lo correcto y cometa algunos errores. Si se siente atraído por alguien que no es su pareja, probablemente se dejará llevar, así que mejor prepárale una escapada romántica y dale rienda suelta a la pasión.

