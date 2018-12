Signos del zodiaco que seguirán solteros este 2019

Ya sabes lo que dicen, el amor no se busca, te encuentra, así que por más que lo intentes, si no está en tu destino, muy probablemente no sucederá y de acuerdo a los astros, este 2019 habrá 3 signos del zodiaco que no podrán encontrar el amor este año.

Cáncer

Puede que Cáncer pase por una mala racha amorosa por 2 años y medio, puesto que Saturno transitará desde su opuesto, Capricornio, e influirá de manera negativa en sus relaciones, sin embargo no todo pinta tan negativo para el cangrejo, ya que del 4 al 28 de julio, Venus, el planeta del amor, transitará por Cáncer y le dará la oportunidad de reconciliarse, si y sólo sí pone de su parte y se compromete de verdad.

Libra

Este 2019 procura no tomar riesgos ni actuar de forma impulsiva, mejor preocúpate por conservar todo lo que ya tienes y pensar muy bien cada uno de tus movimientos.

No obstante, puede que tus posibilidades de encontrar el amor no estén del todo perdidas, ya que del 15 de septiembre al 8 de octubre Venus transitará por tu signo y tendrás gran facilidad para expresarte y comprometerte en el amor.

Capricornio

Afortunado en el dinero, desafortunado en el amor. Este 2019 Capricornio tendrá muy buenas finanzas y podrá cumplir cada una de las metas por las que ha luchado tanto tiempo, sin embargo, las consecuencias de ese gran éxito provocarán que se mantenga alejado de las personas y del amor, lo cual a su vez afectará su estado de ánimo y podrán sentirse deprimidos.