Signos del zodiaco que se verán afectados por la elongación de Mercurio

Mercurio es uno de los planetas más misteriosos de nuestra galaxia, pues aunque no es el más lejano a la Tierra, al encontrarse tan cerca del sol no podemos verlo con precisión, cosa que cambia completamente durante su elongación. No obstante, como siempre, este movimiento implica que habrá cambios en nosotros y en nuestros signos del zodiaco.

La elongación se refiere a que Mercurio estará lo más lejos posible del Sol, y a su vez significa que sus campos magnéticos nos influenciarán a nosotros. Durante este tiempo 5 signos del zodiaco recibirán sus energías positivas y se beneficiarán tanto en la salud, como en el amor y el campo profesional.

Géminis

Prepárate para un gran cambio Géminis, pues por fin tus esfuerzos rendirán frutos y podrás crecer en el ámbito profesional. Gracias a Mercurio lograrás salir de tu zona de confort y enfrentarte a nuevos retos, probablemente un ascenso en el trabajo. Asimismo, este cambio te beneficiará enormemente en la economía.

Virgo

Para Virgo, la elongación de Mercurio tendrá un impacto en su salud emocional, pues gracias a sus energías podrá sentirse con más fuerza y vitalidad que nunca. Te sentirás alegre, estable, tranquilo y en plenitud con la vida.

Capricornio

Sabemos que atraviesas por un momento complicado con tu pareja, pero no te preocupes Capricornio, Mercurio te proporcionará la tranquilidad que tanto anhelabas y repercutirá directamente en tu comunicación y entendimiento. Verás que podrás fortalecer tu relación y evidentemente verte beneficiado en el amor.

Sagitario

La elongación de Mercurio se verá fuertemente reflejada en Sagitario puesto que le brindará la energía necesaria para regenerar su energía espiritual y mental. A su vez, lo ayudará a enfocarse en sus objetivos y alcanzar el éxito. Si tienes proyectos en puerta, prepárate para la victoria.

Piscis

Piscis, la energía de Mercurio te beneficiará en el amor, pues su influencia traerá calidez, pasión y mucha sensualidad a tu vida, lo cual te ayudará a reforzar tus relaciones románticas y vivir experiencias inolvidables.

