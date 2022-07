Signos del zodiaco que se te lanzarán para robarte un beso. Foto: milenio.com

Si te gusta la pasión a primera vista, tienes que salir con algunos de estos signos del zodiaco, pues se atreven a todo solo para conseguir lo que desean, especialmente si hablamos de un beso, ¡aquí te diremos cuáles son!

En La Verdad Noticias te revelamos que el Día Internacional del Beso Robado se celebra todos los años el 6 de julio de 2022, ¿ya lo sabías?, ¿cómo lo festejaste?

Hace poco te contamos cuáles son los signos que son aptos para tener un amor de lejos, pero ahora, te diremos todo lo que debes saber sobre los que no se aguantarán las ganas de besarte.

4 signos del zodiaco que son capaces de robar besos

Beso robado. Foto: Twitter @soy_502

Aries

Son gobernados por Marte y son signos de fuego que están llenos de impulsos. Además, son ágiles y astutos, así que son capaces de robar besos de manera apasionada y sorpresiva, pues para ellos cualquier momento es una gran oportunidad para conseguir lo que desean.

Escorpio

Les gusta darlo todo para conseguir lo que desean, por ello, pueden tomar cualquier acción sorpresiva, pues los riesgos no los intimidan, así que debes estar preparado o preparada, ya que podrían hacerte perder la respiración, pues cuando se proponen besar a alguien suelen tener arrebatos de pasión profunda e intensa.

Libra

Los nacidos bajo este signo zodiacal están llenos de romance, pues están regidos por el planeta del amor, Venus, de ahí que robar un beso para ellos es muy romántico y saben cómo hacerlo creando un momento extraordinario e inolvidable. Son coquetos y traviesos, de ahí que sus besos son más que meros impulsos.

Piscis

No dudan en probar los labios de la persona con la que se sienten conectados, no se detienen a pedir permiso, simplemente se dejan llevar por el momento y las emociones, pues saben bien que para entrar en el corazón de alguien, no hay mejor arma que los besos robados.

