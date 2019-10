Signos del zodiaco que recibirán mucho dinero en noviembre, según Mhoni Vidente

Dicen que el dinero no da la felicidad, ¡pero como ayuda! Y si tú has estado sufriendo por no tener ni un centavo en la cartera, no te preocupes, de acuerdo con la astróloga favorita de México, Mhoni Vidente, estos cuatro signos del zodiaco recibirán una interesante fortuna en noviembre. ¿Eres uno de los afortunados? ¡Descúbrelo aquí!

Ya sea una herencia, un trabajo o incluso la loteria, los astros han marcado un mes lleno de bendiciones financieras para los siguientes signos del zodiaco, pero deberán de tener muchísimo cuidado con cómo lo utilizan, pues del primero al 20 de noviembre Mercurio estará en Retrógrado y uno que otro accidente podría suceder. ¡Advertido estás!

Tauro

Sabemos que los últimos meses han sido complicados, pero no te preocupes, tu suerte está por cambiar. Un familiar te prometió una pequeña fortuna desde tu infancia y ahora ha llegado el momento de cobrarla. Esta persona que te guarda muchísimo afecto desea que mejores tu calidad de vida y te brindará una cantidad de dinero que no esperabas.

Leo

Por lo general, los nacidos bajo el signo de Leo no suelen tener muy buena fortuna o buena suerte, sin embargo, los movimientos de la Luna Nueva y Mercurio Retrógrado les van a beneficiar y es muy probable que ganen un premio bastante ‘jugoso’ en noviembre, pero recuerden, ¡en algún concurso deberán de participar!

Escorpio

Desconocías la existencia de este ‘botín’, pero te caerá de maravilla, pues tu vida dará un giro de 180 grados cuando te otorguen una fortuna que ya estaba destinada para ti. ¡Prepárate, próximamente llegará a tus manos!

Cáncer

Si bien no hay ninguna herencia por reclamar ni ninguna fortuna te caerá del cielo, tu trabajo comenzará a rendir frutos y muchas cosas mejorarán en tu vida. Prepárate para un aumento de salario o un incremento de clientes, pues ganarás mucho más dinero del que estás acostumbrado.

