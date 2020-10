Signos del zodiaco que no te perdonarán si les rompes el CORAZÓN

Descubre que signos del zodiaco no te perdonarán una infidelidad. Foto: www.melodijolola.com | Getty Images/iStockphoto, iStockphoto

El amor no es cosa fácil, y menos cuando existe una traición de pareja, pero ¿cómo saber quién sí y quién no podría perdonarte por alguna canita al aire?, aquí te decimos cuáles son los signos del zodiaco que jamás pasaran por alto una infidelidad, para que tomes nota y no se te vaya ocurrir romperles el corazón porque ¡los perderás para siempre!

Tauro, un signo del zodiaco muy leal

Las personas que nacieron en Tauro siempre están dispuestos a defender su lealtad a la pareja sin dudas, de ahí que si sienten desconfianza por una posible traición amorosa no solo se decepcionará por completo, sino que incluso planeará su venganza, y no va a hacer divertido, al menos para la persona que lo traicionó, pues es tan bueno con los detalles que podrá ocultar sus infidelidades, así que aguas, porque a este signo del zodiaco quien se la hace ¡la paga!

Signos del zodiaco que no perdonan: géminis

Los amantes que nacen bajo este signo del zodiaco se ven muy afectados en su autoestima cuando les rompen el corazón, especialmente porque su egos resulta dañado, de ahí que buscará la manera de sentirse mejor interesándose en otras personas que le puedan dar el sostén emocional e intelectual que necesitan para reponerse, lo que es peligroso, pues en cuanto se enamore emocionalmente de aquella otra oportunidad podría terminar teniendo una relación con todas las de la ley.

Los signos del zodiaco que no perdonan la infidelidad son Cáncer, Capricornio, Tauro y Géminis. Foto: selecciones.com.mx

Cáncer, un signo que no te perdonará

Si tu pareja ha nacido en Cáncer, es mejor que lo pienses dos veces si quieres jugar con sus sentimientos, pues es uno de los signos del zodiaco que mejor sabe vengarse, especialmente porque su ego saldrá tan herido que lo único en lo que pensará serán las mil maneras en las que puede hacer venganza a la traición, así que mucho cuidado, de lo contrario recibirás una cucharada de tu propia medicina cuando menos te lo esperes.

Los capricornio no perdonan una infidelidad

Aunque las personas que nacen bajo este signo pueden parecer inofensivas, pues son aplicadas y responsables, si sienten que alguien les ha faltado al respeto tomarán las decisiones que crean necesarias para cobrar su venganza, así que si no quieres perder a tu pareja capricornio lo mejor es que te portes muy bien, o de lo contrario podrá ser tan frío y vengativo como no imaginas, y ¡saldrás perdiendo el corazón!

Con información de www.eldiariodecarlospaz.com.ar