Signos del zodiaco que no superan a sus ex amores

Las rupturas amorosas siempre son muy difíciles pero lo son aún más para estos signos del zodiaco que se aferran y no superan a sus ex parejas.

Según la astrología, a las personas bajo estos signos les cuesta mucho avanzar porque están enfocados en lo que fue pero ya no será.

¿Eres uno de ellos? Aquí en La Verdad Noticias te decimos cuáles son los signos del zodiaco que no superan a sus ex.

¿Por qué estos signos del zodiaco no superan a sus ex?

Estos signos del zodiaco necesitan cerrar ciclos.

Para desgracia de estos signos zodiacales, los astros dicen que en su camino se tropezarán mucho con la misma piedra porque les cuesta trabajo avanzar para encontrar un nuevo amor.

Según los rasgos de sus personalidades, suelen aferrarse a lo que tuvieron; enfocándose en los momentos felices y olvidando por completo lo mal que les fue con aquellos amores.

Por lo tanto, están a la espera de que el destino haga lo suyo para volverse a encontrar y “retomar” su viejo amor.

Sin embargo, esto casi no sucede (afortunadamente para ellos), lo que les trae tristeza, desilusión y frustración; incluso algunos tienen tanto apego con esas personas que terminan siendo de los signos que ya no creen en el amor.

Te puede interesar: Horóscopos: Los signos del zodiaco más fáciles de enamorar.

Signos que no superan a sus ex parejas

Signos del zodiaco que aún aman a sus ex parejas.

Géminis.

Ay, mi querido Géminis; no aprendes a la primera y, a veces, ni a la segunda.

Sueles estar aferrado al pasado por las intensas emociones que viviste con esa persona especial; entonces estás esperando a que regrese.

Eres una persona bastante entregada, dejas todo de ti en tus relaciones amorosas; hasta el orgullo, con tal de que no se vaya, pero ya es momento de dejar ir, suelta y serás feliz.

Leo.

Según los signos del zodiaco, tú Leo siempre te sientes superior a los demás y no te perdonas ningún fracaso; por más mínimo que sea.

Así que una ruptura amorosa no fácilmente la vas a aceptar; lucharás con todas tus fuerzas antes de dejar alguna relación que significó algo importante en tu vida.

Ya no te lastimes más, vendrán personas mejores.

Virgo.

Los Virgo, los más necios del zodiaco, no podían estar fuera de esta lista; son tan tercos que se aferran a lo que no fue ni será con tal de no darse por vencidos.

Es momento de dejar ir para recibir mejores experiencias.

El dejar ir es importante, no se aferren más a su viejo amor que uno mucho mejor les estará esperando.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.