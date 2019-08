Signos del zodiaco que no saben amar, ¡cuidado!

Todos tenemos una forma distinta de amar, pero ¿qué pasa cuando tenemos una mala perspectiva de lo que es el amor? Estos signos del zodiaco podrán querer e intentar cuidar a su pareja, pero en realidad no saben amar. ¿Te imaginas de quiénes hablamos?

Cáncer

Es uno de los más sensibles y románticos del zodiaco, y como tal uno esperaría que supieran amar, sin embargo, su personalidad altamente sociable los hace coquetos y les es muy difícil mantenerse firmes con el compromiso. Tal vez no lleguen a la infidelidad, aunque esto depende mucho de cada persona, pero tienden a ser “ojo alegres”, por lo cual sus relaciones suelen durar muy poco.

Signos del zodiaco que no saben amar, ¡cuidado!

Virgo

Las películas nos han vendido una imagen del amor que verdaderamente no existe; sí es hermoso, pero también difícil y definitivamente no es de color rosa. No obstante, la imaginación de Virgo lo hace crearse muy altas expectativas de sus pareja, por lo cual siempre termina decepcionado y sus relaciones tienden a fracasar.

Escorpio

Aunque es un signo al que no suele gustarle el compromiso, cuando se enamora de verdad se siente la persona más afortunada del mundo y pone a aquella persona en un pedestal… Hasta aquí todo suena medianamente perfecto, sin embargo, el hecho de pensar que nunca podrá encontrar la felicidad si no es con esa persona, lo convierte en alguien un tanto obsesivo, que además tiende a ver las cosas desde el enamoramiento y no la realidad.

Te podría interesar: Por qué le temes al amor, según tu signo del zodiaco

Signos del zodiaco que no saben amar, ¡cuidado!

Capricornio

Aunque Capricornio podría mostrarse como una pareja dulce y tierna, que en la mayoría de los casos sí es, suele caer muy fácilmente en la infidelidad, así que podríamos decir que es todo un rompecorazones.

Piscis

Por último, tenemos al romántico y sentimental Piscis. El problema con este signo es que si bien podría mostrarse locamente enamorado un día, al otro pareciera que no existes. Son demasiado volubles e inseguros, y en la mayoría de las ocasiones su imaginación puede jugarles en contra.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.