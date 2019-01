Signos del zodiaco que no pueden dejar a su pareja

Cada signo del zodiaco vive un proceso diferente cuando de relaciones se trata. Cuando las cosas no van bien y tu pareja simplemente ha perdido el interés en ti, o simplemente algo ya no funciona, es momento de decir adiós.

Sin embargo, así como hay quienes pueden darle vuelta a la página y comenzar algo nuevo, así como si de un libro se tratase, hay quienes tienen mayores dificultades para lograrlo. Por eso, el día de hoy te diremos cuáles son los signos del zodiaco que no pueden dejar a su pareja o al menos les parece más complicado.

Escorpio

Escorpio es de aquellos que nunca puede dejar una relación por completo. Primero que nada, la pasa muy mal cuando tiene que terminar con su pareja, pues suele vivir las relaciones de una manera muy apasionada e intensa.

Incluso, a veces su forma de amar provoca que se encapriche con la persona y no puede dejarla ir a menos de que lo traicione. Sin embargo, cuando lo traicionas, buscará el momento perfecto para cobrar venganza.

Virgo

Enamorar a Virgo es muy difícil. No se abre y definitivamente no deja entrar a cualquiera en su vida, sin embargo, una vez que encuentra a su “persona especial”, no puede dejarla ir.

Es muy inteligente y entiende cuando las cosas no van bien, pero antes de terminar la relación, intentará por todos los medios posibles rescatarla, pues teme perder a una persona tan importante.

Piscis

Piscis es todo un soñador y sentimentalista. Siempre piensa lo mejor de las personas y es precisamente esta “cualidad” la que le impide ver la realidad de sus relaciones. Tiende a idealizar a la pareja y pensar que es perfecta, así que ignorará cualquier señal que indique que debería de alejarse.