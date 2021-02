¿Alguna vez has soñado con ser un artista famoso?, no importa si es en la música, pintura, cine, escultura o cualquier otro arte, no siempre se puede evitar el deseo de destacar en el mundo explotando cada uno de los talentos que nos hacen únicos, pero ¿sabías que esto también se define de acuerdo con tu signo zodiacal?, en La Verdad Noticias, te decimos cuáles son los más talentosos del zodiaco, ¡te vas a sorprender!

Signos del zodiaco que nacieron para ser artistas

Aries

Este signo zodiacal se destaca por tener un talento único para el canto y la música, y los mejores ejemplos de ellos son Celine Dion, Mariah Carey, Luis Miguel, Miguel Bosé y Lady Gaga, quienes están dotados con grandes habilidades vocales que combinadas con su capacidad para expresar sentimientos han ¡enamorado a millones!

Johnny Depp, es un artista nacido bajo el signo de géminis. Foto: cinemascomics.com

Géminis

Este signo del zodiaco destaca por nacer con un talento especial para la pintura y artes similares, y es que su capacidad para expresar sentimientos con el pincel es tan maravillosa que pocos se pueden resistir a sus encantos, un ejemplo de esto es Paul Gauguin.

Aunque los siguientes artistas no son precisamente pintores, también pertenecen a este signo zodiacal y nos han dejado grandes recuerdos por su talento para actuar como Nicole Kidman, Natalie Portman, Chris Evans, Tom Holland y Johnny Depp.

Virgo

Este signo zodiacal es conocido por ser uno de los más dramáticos, de ahí que han nacido para la actuación y el canto, pero sobre todo nacen con una capacidad única para nunca detenerse hasta triunfar en la vida, algunos de sus exponentes son Salma Hayek y Marc Anthony.

Sagitario

Los artistas con buen humor son los que más enamoran al mundo, y es que aquellos que nacen bajo este signo del zodiaco vienen dotados con un talento único para hacer reír a las personas, por ello, son grandes comediantes, y como ejemplo están: Gael García Bernal, Diego Boneta, Jamie Foxx y Ben Stiller, pero eso no es todo, también estos signos zodiacales son muy atractivos, solo basta con saber que Brad Pitt y Scarlett Johansson son sagitario.

Capricornio

Poder expresar sentimientos y hechos por medio de la escritura requiere de un gran talento, y este signo del zodiaco puede hacerlo sin parpadear, ejemplo de ellos están:

Alejo Carpentier

Manuel Puig

Rudyard Kipling (Premio Nobel 1907)

Horacio Quiroga

J.D. Salinger

Isaac Asimov

J.R.R. Tolkien

Umberto Eco

Giovanni Papini

Simone de Beauvoir

Haruki Murakami

Con información de Heraldo de México.