Signos del zodiaco que llegarán solteros al fin de año

¡Es increíble lo rápido que ha pasado el año! Ya sólo faltan 3 meses para concluir con este 2019, así que hay que cerrar con broche de oro y sacar de nuestra vida todo aquello que no necesitamos, no nos aporta nada positivo o nos hace daño; por ejemplo, esa relación tóxica que no te atreves a terminar.

¡No te preocupes! Como siempre, los astros se encuentran haciendo su trabajo y todos estos movimientos llegan con un fin, y si bien a finales de año termines sin pareja, no cabe duda de que cosas mejores llegarán. ¡Ábrele la puerta al destino y descubre cuáles son los signos del zodiaco que estarán solteros para fin de año!

Escorpio

Debido a que otoño es la temporada de Escorpio, puede que tomar esta decisión no sea fácil, sin embargo, liberarte de aquella pareja que te hace daño, se comporta agresiva y ya no te brinda paz es lo mejor que puedes hacer. Deja de acumular rencor y comienza a sanar tus heridas. No le tengas miedo a la soledad, es tu oportunidad para crecer, cambiar y fijar nuevos objetivos. ¡Descubre lo que verdaderamente quieres!

Géminis

Vamos Géminis, reconoce que tu relación ya no es la misma, ya no eres feliz y probablemente siguen juntos por costumbre y comodidad. Sabes que esta persona te está quitando la felicidad y armonía que te caracteriza, además, no te ayuda a enfrentar los nuevos retos que se te presentan. Dile adiós y deja de perder tu tiempo.

Piscis

Aprovecha que el movimiento es lo tuyo. Eres un signo de agua y estar quieto no te gusta, si bien en ocasiones te encuentras en calma, siempre estás fluyendo, así que deja que las cosas sigan su curso y no te interpongas en su camino. Si sabes que tienes que dejarlo ir, hazlo. Y no te preocupes, encontrarás el amor de nuevo, no vivirás una soltería eterna.

Leo

Tú no tienes problemas para tomar decisiones. Sabes que las cosas ya no están funcionando y es tiempo de dejarlo ir. Ahora bien, aunque te encuentras esperando el momento ‘perfecto’, si esperas demasiado será más doloroso y complicado.

