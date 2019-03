Signos del zodiaco que le temen a las relaciones serias

Sí, hay algunas personas a las que les fascina la idea de boda, hijos y vivir “felices por siempre” con su pareja, “hasta que la muerte los separe”, pero en realidad, hay a quienes no les encanta y muy posiblemente le temen al compromiso.

Esto no quiere decir que no quieran o amen a su pareja, o que no estén seguros de estar con ella “por siempre”, simplemente hay características que los astros nos brindan y no hay cómo eliminarlas.

Por eso, el día de hoy te platicaremos cuáles son los signos del zodiaco que simplemente prefieren huir cuando una relación se torna seria.

Sagitario

Este signo de fuego muchas veces promete más de lo que verdaderamente puede cumplir. Si bien está lleno de amor, ternura y fidelidad, no puede negar su naturaleza, esa que le pide ser libre, viajar, explorar y buscar el sentido de la vida.

Le gustan muchísimo los cambios y a veces las personas no puede seguirle el paso, así que prefiere vivir el momento y ser feliz con su pareja ahora.

Aries

Otro signo de fuego. Aries se caracteriza por su vivacidad, determinación, optimismo y seguridad, y aunque no es conocido por ser sensible, también tiene su corazoncito, así que prefiere no poner en riesgo sus sentimientos. Aries piensa y lidera con la cabeza, por eso sus decisiones suelen ser más frías.

Vivirá el momento y será feliz con su pareja, puede que incluso haya miel sobre hojuelas, pero sabe que en cualquier momento puede terminar. El felices por siempre no está dentro de sus planes.

Capricornio

Una de las debilidades de Capricornio es que siempre espera lo peor de todos y de cualquier situación, así que podríamos decir que no está muy familiarizado con los cuentos de hadas y los “felices por siempre”.

Si bien cuando está con su pareja se entrega por completo y ama con gran pasión, puede abandonar la relación en cualquier momento, y debido a sus cualidades de disciplina y autocontrol, muy posiblemente no haya vuelta atrás.