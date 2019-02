Signos del zodiaco que hacen más daño en una relación.

Los astros han revelado cuales son los cinco signos del zodiaco que hacen más daño cuando están en una relación de pareja, pues en muchas ocasiones no tienen la intención pero sencillamente lo hacen.

Escorpio

Suele considerarse uno de los signos más peligrosos del zodiaco, es especial cuando se siente herido y atacado. Las personas nacidas bajo este signo siempre quieren tener la razón, las cosas bajo su dominio y control y sobre todo ser respetado.

Géminis

El motivo de que sea tan peligroso es que tiene dos caras y aunque pueden llegar a ser las personas más amables y agradables del zodiaco, cuando quieren pueden sacar su lado oscuro y dañarte demasiado. Son sumamente inteligentes y saben leer a las personas, tanto que llegan a ser muy manipuladores.

Virgo

Las personas de este signo cuidan demasiado su territorio, por eso es recomendable que no te metas en él. No es porque sea posesivo, sino porque solo acepta las cosas hechas a su manera y se enojará bastante si te metes donde no te llaman para desorganizarle la vida.

Acuario

No lo hace con mala intención, sin embargo un acuatoriano simplemente actuará dependiendo lo que le diga su corazón, y si eso te hace daño tienes que aprender a lidiar con ello. En algunas ocasiones puede ser indiferente al grado de rayar en lo egoísta.

Aries

Las personas nacidas bajo este signo son temperamentales y les falta la paciencia, es por eso que pueden llegar a ser súper dañinos y si andan de malas peor. Aparte de que suelen ser muy vengativos, en caso de que hieras a un Aries intentará pagarte con la misma moneda.

