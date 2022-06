Signos del zodiaco qué desean vivir una ventura de amor este 11 y 12 de junio. Foto: laopinion.com

Te diremos qué signos del zodiaco están dispuestos a tener una aventura de amor en los días 11 y 12 de junio de este 2022, ¿eres uno de ellos?

En La Verdad Noticias te revelamos que será la conjunción de Venus con Urano la que de los impulsos correctos a estos signos para que se animen a pasarla bien con otras personas que están en el mismo ‘mode’, así es, nadie saldrá herido, pues al parecer estos signos encontrarán a otros que están dispuestos a vivir una aventura.

Anteriormente te contamos que sobre la compatibilidad astral en el amor; sin embargo, ahora te diremos qué signos están listos y ansiosos por tener una relación apasionada sin compromiso.

3 signos del zodiaco que quieren una aventura de amor en junio

Zodiaco. Foto: objetivobienestar.com

Aries

Este signo solo desea pasarla bien en estos días, no desea meterse en conflictos amorosos, lo único que quiere es hacer las cosas a su manera y sin tener que soportar cargas, pues no ha tenido suerte en el amor y solo quiere encontrar a alguien para divertirse, pero que luego se vaya de su vida sin dramas.

Sagitario

Por ahora, los nacidos en bajo este signos se ven influenciados por la conjunción de Venus con Urano y se han dado cuenta de que necesitan quitarle a su vida un poco de seriedad, por eso desean tener una relación informal que no tenga como objetivo el matrimonio o una relación estable, pues solo quieren sentirse libres, independientes y con una vida privada donde nadie más se entrometa.

Acuario

No pueden tener relaciones estables, siempre terminan con traumas y algo de histeria, por eso en estos días sentirán que el compromiso no es lo suyo y lo ven más como una trampa, incluso ahora creen que es imposible conocer a personas especiales, pues sienten que todo eso es irreal, esto sumado a que no les gusta los compromisos, de ahí que los nacidos bajo este signo estarán buscando una loca aventura de amor.

Aprende más sobre astrología viendo el video Si Los Signos Zodiacales Fueran Personas.

¿Qué fecha a qué fecha son los signos?

A continuación, te damos el listado de las fechas a las que corresponde cada signo:

Aries

21 de marzo-20 de abril

Tauro

21 de abril- 21 de mayo

Géminis

22 de mayo-21 de junio

Cáncer

22 de junio-22 de julio

Leo

23 de julio-23 de agosto

Virgo

24 de agosto-23 de septiembre

Libra

24 de septiembre-23 de octubre

Escorpión

24 de octubre-22 de noviembre

Sagitario

23 de noviembre-21 de diciembre

Capricornio

22 de diciembre-20 de enero

Acuario

21 de enero-18 de febrero

Piscis

19 de febrero-20 de marzo

Conoce más sobre este tema leyendo Signos del zodiaco ¿Cuáles tendrán más suerte en la Luna de Fresa?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de terra.cl