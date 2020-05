Signos del zodiaco que AMAN dormir ¿Tú estás? (Foto corte´sia Federación Mexicana)|

Dicen que en esta vida hay todo tipo de personas, desde las que son aventureras hasta las que odian salir de su zona de confort, los más activos o los más dormilones, por ello aquí te diremos cuáles son los signos del zodiaco que adoran dormir y que por ende les cuesta mucho salir de ese sitio que es tan delicioso para ellos, la cama.

Signos del zodiaco que aman dormir

Así es, aunque el sueño es una de las actividades que todos los seres humanos llevan a cabo y que son muy placenteras, hay personas que no les gusta tanto y hay otras adoran dormir, un claro ejemplo de esto son los siguientes signos del zodiaco que adoran dormir; así que comencemos porque seguramente aquí te encontrarás.

LIBRA

Sin duda alguna este es uno de los signos del zodiaco que no pueden faltar en esta lista de los que aman dormir, no por nada detestan levantarse temprano o que los despierten sin motivo alguna; evita hacerlo si no quieres que estén enojados por un buen rato, mejor déjalos descansar si no es urgente.

SAGITARIO

Al parecer este signo del zodiaco podría competir con Libra puesto que es uno de los que más tiempo se quedan más tiempo en la cama, puede despegarse de la cama hasta que sea mediodía.

ARIES

Está de las cosas que disfrutan los Aries, y aunque son muy activos, tras las diversas responsabilidades del día adoran cuando llegan a su cama para dormir; esta es una de las razones por las que acostumbran a dormirse temprano.

PISCIS

Finalmente este signo también se posiciona entre los que son felices en la comodidad de su cama, por ello uno de sus grandes características en este aspecto es que casi no están despiertos tan temprano como otros signos del zodiaco.