Signos del zodiaco más traviesos de todos ¿Te sacarán canas verdes? Foto: elconfidencial.com

Estos son los signos del zodiaco que más canas verdes te sacarán, pues no solo odian seguir órdenes, también se consideran seres indomables y libres, les gusta vivir a su modo, así que ¡prepárate para enfurecer cada que te encuentres con ellos!

En La Verdad Noticias te revelamos que la astrología asegura que cada signo posee características específicas que determinan la personalidad de un ser humano, de ahí que muchos creen en ello.

Anteriormente te contamos con los que es más fácil llevarse bien; sin embargo, ahora te diremos cuáles son los más irreverentes y debes procurar tener cuidado

Signos del zodiaco que más se portan mal

Zodiaco. Foto: eluniverso.com

Aries

Los nacidos bajo este signo detestan recibir órdenes, además son testarudos, por eso viven pensando que todo lo que hacen ellos es correcto, de ahí que, si alguna vez opinas nunca te tomarán en cuenta, y se portarán mal contigo, ya que solo están centrados en sus pensamientos.

Sagitario

Los que son regidos por este signo son los peor portados del zodiaco, pues no quieren recibir órdenes de nadie, ya que tiene su propia forma de ser y no quieren que nadie se les oponga, por ello, cuando dos de este mismo se encuentran no hay manera de hallar tregua.

Acuario

La desconfianza rige a los nacidos en este signo, ya que solo confían en su propio juicio, pues tienen su propia manera segura de resolver sus problemas y de hacer sus cosas, eso sí, también se caracterizan por siempre decir cuándo algo no les parece, así que prepárate para enfrentarlos.

¿Qué fecha a qué fecha son los signos?

A continuación, te damos el listado de los signos junto a las respectivas fechas que los determinan:

Aries (21 de marzo-20 de abril) Tauro (21 de abril- 21 de mayo) Géminis (22 de mayo-21 de junio) Cáncer (22 de junio-22 de julio) Leo (23 de julio-23 de agosto) Virgo (24 de agosto-23 de septiembre) Libra (24 de septiembre-23 de octubre) Escorpión (24 de octubre-22 de noviembre) Sagitario (23 de noviembre-21 de diciembre) Capricornio (22 de diciembre-20 de enero) Acuario (21 de enero-18 de febrero) Piscis (19 de febrero-20 de marzo)

Con información de elespectador.com