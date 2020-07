Signos del zodiaco más incompatibles, según un astrólogo

Signos del zodiaco con los que eres incompatible. Foto: Mary Carmen Castro

De acuerdo con la compatibilidad del amor en la astrología no todos los signos del zodiaco son compatibles, descubre cuál no sería tu pareja y por qué.

Parejas del zodiaco incompatibles

Aries y Cáncer

A Aries le encanta moverse rápidamente y capitalizar el romance del momento. Pero eso no funciona para los cánceres, que son sentimentales y necesitan tiempo para establecer una confianza adecuada. Para ellos, el romance es una obra de arte, y Dios está en los detalles: esos gestos reflexivos y bromas internas que los socios construyen juntos con el tiempo.

Para cuando un Cáncer se siente lo suficientemente cómodo como para comprometerse, Aries ya ha asumido que el Cáncer simplemente no estaba tan interesado en ellos y ha seguido adelante.

Géminis y Escorpio

La mente errante de un signo Géminis puede llevarlos a tener opiniones aparentemente contradictorias, lo que puede asustar a un Escorpio, que necesita saber dónde se encuentra su compañero en todo momento. Si el suelo cambia constantemente bajo sus pies, un Escorpio no se sentirá seguro para invertir sus corazones en una asociación duradera. Mientras tanto, los Géminis se sienten más cómodos en un entorno dinámico.

Capricornio y Sagitario

Si un Capricornio se puede resumir en una palabra, sería profesional. Son trabajadores, ambiciosos y abotonados. Eso no significa congestionamiento, significa que se toman en serio lo que quieren, lo que puede ser una pareja increíblemente romántica y confiable. El Sagitario, por otro lado, se trata más de ese ambiente genio desaliñado mezclado con una pizca de encantadora suerte de principiante. Saben que pueden encantar a todos en la sala para que los perdonen. Excepto un Capricornio.

Signos incompatibles del signo del zodiaco. Foto: AIPDCR

Tauro y Acuario

El toro del zodiaco es estable y predecible, especialmente en asuntos del corazón. Eso puede significar romance y confiabilidad para algunos y estancamiento para otros. Para Acuario, los innovadores e iconoclastas del zodíaco, hacer lo mismo de la misma manera es una receta para la sofocación y el aburrimiento.

Se excitan sobre todo por la originalidad, y necesitan a la persona con la que están saliendo para estimularlos intelectual y artísticamente. Para el nutriente Tauro, eso suena como una gran cantidad de energía desperdiciada. Una vez que encuentran lo que les funciona, ¿por qué romperlo? Pero el Acuario está demasiado dispuesto a romper cosas para que puedan unirse de manera diferente. O romper para siempre!

Leo y Piscis

Los Piscis sensibles están llenos de sabiduría kármica y la empatía por los demás. Y los audaces Leos están llenos de amor por sí mismos y lealtad a su tripulación, y no piden menos en una pareja. ¡Un Leo podría volver a casa para descargar sobre un compañero de trabajo que robó crédito por otra idea, mientras que los Piscis podrían comenzar a ver el otro lado de la historia. No es que no te respalden, Leo, es que Piscis quiere que todos estén de vuelta en el mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Signos del zodiaco con los que definitivamente no eres compatible

Virgo y Libra

El ingenio de Virgo es uno de los más ingeniosos de todo el zodiaco, y proviene de su naturaleza inquebrantablemente realista. No se molestan con una capa de azúcar; Para ellos, la amargura de la vida es enfrentarse con integridad y humor. Eso puede sonar refrescante para algunos, pero para el romántico residente del zodiaco, Libra, realmente les gusta su azúcar ... y la tomarán con un lado extra de azúcar.

Son optimistas en el amor y la vida y tienden a creer que casi todo es posible si trabajamos juntos. Pero lo que les parece inspirador resulta totalmente ingenuo para Virgo, quien a su vez parece un gran gruñón para Libra.