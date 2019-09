Signos del zodiaco más compatibles para triunfar en el amor

El amor no es algo de suerte, es cuestión de esa atracción, química y sentimiento con alguien, pero no todos los signos dentro del zodiaco son ideales para compartir momentos de felicidad, por eso es indispensable que saber cuáles son las personas que son compatibles contigo para así no perder el tiempo y asegurar tu felicidad.

No todas las personas están preparadas para ti y mucho menos son fieles, leales, comunicación, respeto o compromiso, motivo por lo cuál te diremos quiénes son compatible contigo si quieres triunfar en el amor.

Los signos con mayor compatibilidad

ARIES

Lo que necesitas es un compañero que no tenga miedo de dejarse llevar, que tome riesgos y buscar nuevas aventuras.

Signos de mayor compatibilidad: Leo, Sagitario, Géminis.

TAURO

Necesitas a alguien enfocado, de metas claras y planes concretos.

Signos de mayor compatibilidad: Capricornio, Virgo y Piscis.

GÉMINIS

Ya que buscas nuevas aventuras, ser muy sociable y probar muchas cosas nuevas.

Signos de mayor compatibilidad: Libra, Acuario y Aries.

CÁNCER

Deseas a alguien que te brinde bases sólidas, seguro de sí mismo para crear una familia y compartir la vida entera.

Signos de mayor compatibilidad: Capricornio, Virgo y Tauro.

LEO

Necesitas a una pareja que no tenga miedo del compromiso.

Signos de mayor compatibilidad: Libra, Piscis, Aries.

VIRGO

Tu pareja ideal es alguien seguro de sí mismo, fuerte, centrado.

Signos de mayor compatibilidad: Tauro, Capricornio, Cáncer.

LIBRA

Necesitas nuevas aventuras y mucha atención.

Signos de mayor compatibilidad: Acuario, Géminis, Leo.

ESCORPIO

Quieres una relación que sea verdaderamente intensa y lo puedes obtener con.

Signos de mayor compatibilidad: Escorpio, Cáncer y Piscis.

SAGITARIO

Necesitas una pareja que te permita ser independiente.

Signos de mayor compatibilidad: Géminis, Aries, Sagitario.

CAPRICORNIO

Necesitas una pareja práctica, enfocada, con iniciativa, con metas, planes y que realmente los cumpla.

Signos de mayor compatibilidad: Tauro, Virgo, Cáncer.

ACUARIO

Necesitas independencia, ya que siempre amas tu libertad.

Signos de mayor compatibilidad: Géminis, Aries, Libra.

PISCIS

Eres una persona muy sensible y afectuosa, por lo que debes buscar un compañero gentil y empático.

Signos de mayor compatibilidad: Cáncer, Virgo, Escorpio

