Ante la pandemia de coronavirus se implementaron diversas medidas preventivas, una de ellas es la cuarentena la cual obligó a millones y millones de personas a resguardarse en sus casas. Ante esto muchos signos del zodiaco se vieron afectados, particularmente estos tres, así que comencemos porque seguramente te sorprenderás.

Sí, la cuarentena fue una de las medidas para disminuir el impacto de la pandemia de coronavirus, sin embargo este también pintó un panorama negativo en diversas personas, muestra de ello son los siguientes signos del zodiaco que han sido los más afectados por el confinamiento, particularmente por las características de su personalidad.

Signos del zodiaco más afectados por la cuarentena ¡Son tres! (Foto cortesía Buena Vibra)

Tauro

Como comentamos, estos signos del zodiaco se han visto muy perjudicados particularmente por su forma de ser. En el caso de los Tauro hay que recordar que son amantes de la naturaleza y por ende de los espacios al aire libre, por ello en la cuarentena se las han ingeniado, por ejemplo hacer una huerta en su casa.

Leo

Uno de los signos del zodiaco que también se han visto afectados por la cuarentena, son los Leo, esto porque odian estar encerrados en su casa, esto porque son activos y aman estar en la playa, cine u otro sitio que los mantengan entretenidos, sin embargo no lo han podido hacer por el confinamiento y solo les ha quedado anotar en un lista lo que harán cuando esta termine.

Capricornio

Finalmente y no porque sea el menos importante, al contrario, los Capricornio no estaban acostumbrados a planificar lo que comerán en el desayuno o en la cena. Por si esto fuese poco no son mejores amigos de la ansiedad y para esto es de suma importancia darse el tiempo para realizar algunos ejercicios de relajación, esto para controlar las cosas o los momentos de tensión.