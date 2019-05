Signos del zodiaco con los que definitivamente no eres compatible

A veces hay personas que nos caen mal sólo de verlas, e incluso cuando nos damos la oportunidad de conocerlas, descubrimos que simplemente no nos caen bien; aunque no nos hayan hecho algo o no haya sucedido nada en particular. Es un poco extraño, pero en realidad tiene una explicación: no son compatibles.

Si te interesa saber cuáles son las personas con las que muy probablemente chocarás y cuyo signo del zodiaco no es compatible con el tuyo, ¡continúa leyendo!

Signos del zodiaco con los que definitivamente no eres compatible

Aries

Al tratarse de un signo extrovertido y demasiado energético, Aries no se lleva bien con los conservadores e introvertidos como Cáncer y Capricornio. Además, es completamente opuesto a Libra, así que probablemente ni siquiera soporte su presencia.

Tauro

El tranquilo y paciente Tauro no es nada compatible con Leo ni Acuario, pero con Escorpio las cosas se multiplican. Incluso si en algún momento se llegara a sentir atraído por este último, tendría demasiados problemas para adaptarse a su personalidad apasionada y testaruda.

Géminis

Aunque en un principio podría llegar a sentirse atraído por la rapidez mental de un Virgo o por la personalidad soñadora de un Piscis, en realidad estos signos no son compatibles. Asimismo, aunque Sagitario podría resultar interesante, se toparía con muchísimas dificultades.

Cáncer

Cáncer es muy práctico y romántico en el amor, así que no hay forma de que las cosas funcionen con la personalidad ardiente y enérgica de Aries o con la búsqueda de variedad de Libra. Con Capricornio podría tornarse muy complicado.

Signos del zodiaco con los que definitivamente no eres compatible

Te podría interesar: Signos del zodiaco que siempre quieren dominar una relación de pareja

Leo

A Leo no le conviene buscarse a alguien testarudo como él, así que Tauro queda descartado; y Acuario será mejor que lo evite, pues le resultará demasiado independiente e inexpresivo.

Virgo

Virgo simplemente no funciona con Géminis ni Sagitario, pues mientras a ellos les gustan las cosas a grandes rasgos, a Virgo le encanta analizarlo todo, además, es muy perfeccionista.

Libra

Libra es muy social y activo, pero no tan audaz y decisivo como Aries, así que puede que no se complementen muy bien, y ni qué decir de Cáncer, es demasiado rutinario.

Escorpio

Escorpio es tan terco como un Acuario, así que es muy difícil que funcionen juntos. Con Leo lo que sucede es que se podrían sentir atraídos por el poder (ambos son poderosos), pero esto mismo podría llevarlos a chocar y desentenderse. Por último, con Tauro podría sentir mucha pasión al principio, pero las discusiones son inevitables.

Signos del zodiaco con los que definitivamente no eres compatible

Sagitario

Piscis es demasiado indeciso para Sagitario, y con Géminis las cosas podrían funcionar en algún momento, pero será muy difícil tomar decisiones sólidas, serias y a futuro.

Capricornio

Con Aries podría llegar a complementarse, pero todo sería acerca de impulsos y decisiones rápidas, así que alguno de los dos podría cansarse. Con Cáncer sería una mala combinación simplemente porque Capricornio no es muy expresivo y Cáncer es demasiado emocional.

Acuario

Acuario es demasiado obstinado, así que podría llegar a chocar con Escorpio con tal de tener la razón. Tauro es demasiado rígido, así que podría frustrarte.

Piscis

Sagitario tiene un enfoque demasiado entusiasta de la vida, realmente puede hacerle frente a cualquier cosa en el mundo, así que Piscis podría sentirse intimidado. En cuanto a Géminis, este tiene procesos de pensamiento un tanto complejos de comprender.

Te recomendamos: ¿Qué envidian los demás signos del zodiaco de ti?