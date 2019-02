Signos del zodiaco a los que nadie entiende

Los signos del zodiaco de los cuales te hablaremos en seguida son muy especiales, pero no porque tengan alguna cualidad que los haga destacar (sí las tienen, pero en este momento no nos referimos a eso) sino porque son tan complicados que nadie los entiende.

Ya sea porque se la viven en la luna, les gusta la privacidad, son muy serios o simplemente no les gusta convivir con las personas, a estos signos se les complica establecer relaciones amorosas, de amistad e incluso profesionales.

Así que veamos de quiénes se trata… ¿serás tú uno de ellos?, ¡averígualo!

Piscis

Piscis es muy soñador y fantasioso, lo que lo lleva a recrear historias imaginarias que no le permiten estar 100% en la realidad. Siempre está en su mundo, enfocándose en sueños y mundos utópicos. Lamentablemente esto complica su convivencia con el mundo exterior, además de que cuenta con una personalidad demasiado sensible, por lo que se siente recluido y huye de ciertas situaciones.

Podrá parecer una persona muy seria, y a la que no le gusta convivir, pero en realidad algo está pasando por su mente. Por lo general se lleva mucho mejor con personas artísticas. Si le das una oportunidad, descubrirás que tiene un gran corazón.

Estos signos del zodiaco son tan complicados que definitivamente nadie los entiende.

Aries

Aries es bastante extrovertido, impulsivo y aventado, pero también valora demasiado su privacidad, lo que quiere decir que no a cualquiera le abre su corazón y definitivamente no cualquiera sabe qué es lo que pasa por su mente. Podrán parecer “raros”, pero en realidad no le gusta que las personas opinen o se metan en su vida.

Capricornio

Capricornio también valora su privacidad, no comparte sus sentimientos ni forma de pensar con cualquier persona. Por lo general son socialmente extraños, pues no se sienten cómodos con personas que no conocen. Parecen fríos, distantes y hasta desagradables, como que te juzgan en silencio, pero simplemente necesitan agarrar confianza. Se les complica participar en bromas superficiales. Aunque tengan una “resting bitch face” (expresión facial involuntaria como de enojo o molestia), son personas agradables.