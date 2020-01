Signos del zodiaco a los que les irá MAL en 2020

Este 2020 pinta para ser un año excelente, pero no para todos los signos del zodiaco, pues según dictan los astros, hay 3 de ellos que la pasarán bastante difícil, ya sea por conflictos familiares, separaciones, traiciones, problemas financieros o cuestiones de trabajo. ¿Quieres saber si eres uno de ellos? Aquí te lo revelamos.

Géminis

Géminis, eres un signo del zodiaco que por lo general se sale con la suya, pero este 2020 el desafío será bastante complicado. Si estás acostumbrada a que te vaya bien, es posible que lo sufras un poco, pues diversos conflictos en torno a lo familiar y lo amoroso se presentarán, no obstante, aún cabe la posibilidad de que los afrontes exitosamente, sólo que con el triple de esfuerzo.

Posiblemente no son las noticias que esperabas escuchar, ¡y menos a principio de año!, pero si te lo propones y te esfuerzas, podrás resolver cualquiera de los problemas que se te presenten. ¡No te des por vencida!

Libra

El amor es un aspecto muy importante en nuestras vidas, pero este 2020 te plantearás si realmente quieres seguir con tu pareja, analizarás la situación con ella y descubrirás si realmente te sientes amada y vas por el camino correcto.

Después de pensarlo por algún tiempo y dedicar tiempo para ti, tomarás una importante decisión que cambiará por completo el curso de tu vida; esto no será necesariamente negativo, pero sí significará un cambio radical para ti.

Acuario

Este 2019 no fue fácil para ti Acuario, sin embargo, este 2020 no será muy diferente. Dejaste atrás relaciones, personas y situaciones tóxicas que no le aportaban nada a tu vida, y si bien fue liberador, también fue muy doloroso y desgastante.

Ahora el reto consiste en encontrar la felicidad y florecer de nuevo. Dale vuelta a la página y descubre que puedes afrontar cualquier adversidad. Te repetimos, no será fácil, pero estás destinado a encontrar el éxito.

