Al parecer con el paso del tiempo la tecnología va avanzando y la lectura se está estancando, ante esto muchas personas que no gustan del todo de una buena lectura justifican que no han encontrado su libro favorito o que no hay nada que les interese, por ello aquí te diremos los signos del zodiaco y el material de lectura que es perfecto para cada uno.

Signos del zodiaco y su libro perfecto

Si, hay muchas personas que se han perdido de todos los beneficios y del mundo mágico que ofrece la lectura, esto a causa de no tener un buen contenido que les guste, sin embargo esto no tiene que ser así puesto hay millones y millones de opciones literarias, muestra de ello son los signos del zodiaco y su libro perfecto; así que comencemos porque seguramente te encantará.

Signos del zodiaco: El libro perfecto para cada uno. (Foto cortesía El Heraldo de México)

ARIES

Diez negritos, de Agatha Christie

TAURO

El señor de los Anillos, J.R.R Tolkien

GÉMINIS

El Arte de no Amargarse la Vida, Rafael Santandreu

CÁNCER

Orgullo y prejuicio, Jane Austen

LEO

Mindfulness para principiantes, Jon Kabat- Zinn

VIRGO

A sangre fría, Truman Capote

LIBRA

La magia del orden, Marie Kondo

ESCORPIO

En el camino, Jack Kerouac

SAGITARIO

La náusea, Jean Paul Sartre

CAPRICORNIO

Historias de cronopios y de famas, Julio Cortázar

ACUARIO

1984, George Orwell

PISCIS

El lobo estepario, Hermann Hesse

TE PUEDE INTERESAR: Signos del zodiaco y su postre favorito ¡Uno por uno!

Ahora sí, de acuerdo con esto y los signos del zodiaco, manos a la obra porque ya no habrá pretexto para decir qué no lees porque no tienes el libro perfecto; disfruta de cada hoja que estos ofrecen y comparte el gran mensaje que este trae; seguramente la historia y por ende la trama de la lectura dejó en ti una gran semilla, misma que con el tiempo y con más libro se irá convirtiendo en un gran árbol que después dará sombra, aquí tus allegados aprenderán de ello.