Signos del zodiaco ¿Cuáles tendrán más suerte en la Luna de Fresa 2022? Foto: eluniverso.com

La Luna de Fresa está por llegar a su máximo esplendor y será una oportunidad muy grande para ciertos signos del zodiaco, pues influirá en su buena suerte, ¿eres uno de los afortunados?, ¡te lo contamos!

En La Verdad Noticias te revelamos que durante este fenómeno astronómico la órbita de la luna se encuentra más cercana al globo terráqueo, por ello, se verá más grande que nunca.

Anteriormente te contamos dónde se puede ver la superluna de fresa; sin embargo, ahora te diremos en que signos zodiacales tendrá un gran impacto positivo.

¿Qué hora es la Luna de Fresa?

Luna de Fresa. Foto: elfinanciero.com.mx

Podrás ver este fenómeno lunar en su punto más glorioso a las 7:52 horas del 14 de junio de 2022 en México, pero en caso de que no puedas en ese horario, te recordamos que durará de las 05:00 a las 19:00 horas de ese día, aunque tal vez no lo alcances a ver en su momento con mayor esplendor si no lo admiras en el horario que te recomendamos.

Aprende más sobre este fenómeno viendo el video ¿Qué es la Luna de Fresa?

3 signos del zodiaco que se beneficiarán con la luna de fresa

Acuario

Percibirá una muy buena energía que lo impulsará a cumplir sus más íntimos sueños y le permitirá hacer un lado los miedos para que pueda avanzar libremente, aunque claro, todo dependerá de que los nacidos bajo este signo estén dispuestos a quitarse ellos mismo la venda de los ojos y darse a valorar.

Capricornio

Será el momento perfecto para descansar y tomar energías positivas del amor que tienen por él sus seres queridos y a quienes no ha visto por estar tan ocupado, cabe mencionar que ellos lo extrañan, así que es momento de enfocarse en este tema.

Libra

Por fin tendrá la suerte de su lado para poder centrarse en atraer la paz interna a su vida, aunque claro, todo dependerá del esfuerzo que haga por obtenerla, debe concentrarse y canalizar esta luz para lograrlo.

Conoce más del tema leyendo Signos del zodiaco ¿Cuál es su compatibilidad astral?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de heraldodemexico.com.mx