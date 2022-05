Signos del zodiaco ¿Cuáles son los más tacaños de todos? Foto: los40.com

Descubre cuáles son los signos del zodiaco que ahorran al máximo en sus finanzas, definitivamente tienen dinero, pero no lo gastarán en cualquier cosa, ¿eres uno de ellos?

En La Verdad Noticias te revelamos que la astrología está segura de que los astros pueden influenciar en la personalidad de un ser humano al momento de su nacimiento, de ahí que señala que puede predecir parte de su forma de ser.

Anteriormente te contamos sobre los que más se tiran al "DRAMA”; sin embargo, ahora te diremos todo lo que debes saber sobre aquellos que son “codos”.

¿Cuáles son los signos del zodiaco más tacaños?

Zodiaco. Foto: tunota.com

Capricornio

Para estos signos si una persona no tiene dinero es porque no se ha esforzado lo suficiente, de ahí que nunca se sentirán mal por aquellos que se lamentan por no tenerlo, así que mejor evita que simplemente te ignoren.

Tauro

Son extremadamente ahorradores y aunque seas un amigo querido si te atreves a pedirles dinero simplemente te lo negarán y hasta se enojarán, de hecho, tienen como parte de su filosofía de vida el siguiente lema:

“Cuentas largas, amistades largas.”

Virgo

Les gusta cuidar de los demás y también servirles, de ahí que no son completamente egoístas, pero le tienen mucho miedo a la carencia y a la adversidad, por ello siempre están preocupados por cuidar sus finanzas y no será fácil quitarles un centavo.

Conoce más sobre astrología viendo el video Los signos tienen una adicción secreta.

¿Qué fecha a qué fecha son los signos?

A continuación, te decimos de qué mes a qué mes corresponden los signos zodiacales:

Aries (21 de marzo-20 de abril) Tauro (21 de abril- 21 de mayo) Géminis (22 de mayo-21 de junio) Cáncer (22 de junio-22 de julio) Leo (23 de julio-23 de agosto) Virgo (24 de agosto-23 de septiembre) Libra (24 de septiembre-23 de octubre) Escorpión (24 de octubre-22 de noviembre) Sagitario (23 de noviembre-21 de diciembre) Capricornio (22 de diciembre-20 de enero) Acuario (21 de enero-18 de febrero) Piscis (19 de febrero-20 de marzo)

Conoce más sobre estos signos leyendo Signos del zodiaco que tendrán suerte en el amor del 23 al 29 de mayo de 2022.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de heraldodemexico.com.mx