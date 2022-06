Signos del zodiaco ¿Cuáles son los más pulcros del horóscopo? Foto: dimasa.org

Ser una persona pulcra siempre te abre puertas nuevas en la vida, claro, siempre cuándo no se exagere en ello, pues cómo sabes los extremos no son buenos, pero por supuesto que si se es limpio o limpia ya se tiene un plus sobre quiénes no lo son, pero ¿hay signos del zodiaco que ya nacen con esta cualidad?, ¡aquí te revelamos los más higiénicos del horóscopo!

En La Verdad Noticias te recordamos que la astrología asegura que los signos del zodiaco pueden predecir rasgos de la personalidad de quiénes han nacido bajo la influencia de los signos, ¿crees que sea cierto?

Anteriormente te contamos sobre los que suelen engañar a sus parejas; sin embargo, ahora te diremos todo sobre los que aman la pulcritud y la limpieza.

3 signos del zodiaco que destacan por ser los más limpios

Zodiaco. Foto: lasestrellas.tv

Capricornio

Aman vivir en espacio limpios, así que no escatiman en los esfuerzos para conseguir un hogar reluciente y brillante, de hecho, esto es algo muy positivo para todos, excepto cuando lo transforman en una obsesión compulsiva, ya que eso puede ser un trastorno que dañará su salud mental.

Virgo

Se caracterizan por fijarse en los detalles, de ahí que no les gusta saber que alguna parte de su casa está sucia o llena de polvo, si esto pasa y se los hace notar, seguro cancelará sus planes para ponerse a limpiar intensivamente, así que ¡evítalo!

Tauro

Aman el orden, pues es la manera en que se sienten en armonía y tranquilidad con lo que los rodea, por ello, siempre mantiene limpia su casa, de lo contrario pueden sentirse desequilibrados y cambian repentinamente sus actitudes, inclusive pueden llegar a los extremos, pues no toleran el caos.

¿Qué fecha a qué fecha son los signos?

En seguida, te damos un listado con las fechas que corresponden a cada uno de los 12 signos, ¡toma nota!

Aries (21 de marzo-20 de abril) Tauro (21 de abril- 21 de mayo) Géminis (22 de mayo-21 de junio) Cáncer (22 de junio-22 de julio) Leo (23 de julio-23 de agosto) Virgo (24 de agosto-23 de septiembre) Libra (24 de septiembre-23 de octubre) Escorpión (24 de octubre-22 de noviembre) Sagitario (23 de noviembre-21 de diciembre) Capricornio (22 de diciembre-20 de enero) Acuario (21 de enero-18 de febrero) Piscis (19 de febrero-20 de marzo)

